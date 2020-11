Nuova avventura per la super influencer made in Italy Chiara Ferragni, la quale ha firmato un accordo multicanale e pluriennale con l’azienda Monnalisa per la creazione di una nuova linea moda bimba 0-10 anni.

Monnalisa e Chiara Ferragni: l’accordo

È stato firmato un accordo di licenza pluriennale tra l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e l’azienda d’abbigliamento bimbo Monnalisa. Si tratta di un’importante collaborazione tra due realtà del settore moda che esprimono al meglio il made in Italy.

L’intesa prevede una collaborazione di cinque anni tra l’influencer e l’azienda di abbigliamento per la realizzazione di una nuova linea moda dedicata alle bambine da 0 a 10 anni.

La prima collezione proposta sarà quella della stagione autunno inverno 2021-22.

Leader nella vendita di abbigliamento e accessori femminili, la Ferragni con questo accordo si è posta l’obiettivo di espandere su più fronti il suo business, entrando di fatto nel settore del childrenswear. Ugualmente, Monnalisa potrà sicuramente trarre vantaggio pubblicitario ed economico dall’accostamento del nome a quello della Ferragni, che solo su Instagram conta un seguito di ben 21,9 milioni di followers, a cui si aggiungono gli 11,3 milioni di seguaci del marito Fedez.

Una grande soddisfazione per l’influencer cremonese, che certo non è l’unica in famiglia ad avere ispirazioni imprenditoriali: la sorella Valentina ha infatti un brand di gioielli, mentre la mamma, Marina Di Guardo, è un’affermata scrittrice.

L’azienda Monnalisa

Monnalisa spa è un’azienda di abbigliamento dedicato ai bambini con sede in Toscana ad Arezzo. Vanta alle spalle più di cinquant’anni di storia: è nata infatti nel 1968 dall’ingegno di Piero Iacomoni e Barbara Bertocci.

Iacomoni è oggi presidente del Consiglio d’Amministrazione, mentre la Bertocci è il direttore creativo del brand. In poco tempo Monnalisa, da piccola azienda è divenuta un’importante impresa con un target di prodotti elevato.

Ad oggi l’azienda può vantare un’espansione su larga scala a livello mondiale. Grazie a moltissimi negozi è presente in oltre 60 paesi con 500 store multibrand. Il segreto dell’azienda sta nel proporre capi innovativi, dallo styling originale, con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse e delle competenze aziendali.