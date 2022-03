Emma Valenti, classe 1997, è nata a Torino e oggi ha 25 anni. È la nuova new entry di Don Matteo 13, fiction Rai che potremmo considerare un must, in onda dal prossimo 31 marzo 2022. Scopriamo qualcosa in più su chi è Emma Valenti!

Chi è Emma Valenti

Emma Valenti nasce a Torino nel 1997. Si è poi spostata a Roma per inseguire il suo sogno e cioè quello di diventare attrice e portare avanti la propria carriera. Nella capitale, è iscritta al Centro Sperimentale di Cinematografia, una scuola che forma nuovi attori. Nel 2019 ha recitato nel cortometraggio di Kristian Xipo dal titolo Assenza e ,nel 2021, recita in un altro cortometraggio di Federico Fadiga, Sabbia nel vento, in collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Nel 2021, viene scelta per il ruolo di Valentina Anceschi, una delle protagoniste nella fiction di Don Matteo 13. Questa fiction si presenta per lei come un vero e proprio trampolino di lancio.

Ruolo in Don Matteo

Insieme al ritorno di Flavio Insinna, nei panni del maresciallo Anceschi, arriva la new entry Emma Valenti, nei panni della figlia del maresciallo, Valentina Anceschi. Una ragazza solare e piena di vita che nasconde però un dolore nel suo passato.

Quando, il padre, scoprirà questo segreto farà fatica a riconoscere in lei la figlia che ha cresciuto.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Emma Valenti è la fidanzata di Pietro Beruatto, difensore juventino. I due stanno insieme ormai da circa 5 anni, esattamente dal 2017, e vivono la loro relazione a distanza. I due, nonostante la distanza, appaiono sui social innamoratissimi . L’attrice ha infatti affermato:

La relazione a distanza è una pazzia ragazzi… però è tanto bello quando ti rivedi dopo tempo. È come se fosse la prima volta. Sembra quasi una frase fatta…ma è davvero così.

