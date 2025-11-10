Incendio a Milano: aree industriali in fiamme

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato un'area industriale di Milano, obbligando all'evacuazione di centinaia di persone.

Milano, 10 novembre – Un violento incendio ha colpito un’area industriale nella periferia di Milano nel primo pomeriggio, causando ingenti danni e l’evacuazione di circa 300 persone. Le fiamme, alimentate dai materiali altamente infiammabili presenti nell’area, hanno reso necessario l’intervento di oltre 20 squadre di vigili del fuoco.

I fatti

Le autorità locali hanno disposto l’evacuazione immediata di tutte le persone presenti nell’area. Le strade circostanti sono state chiuse al traffico per garantire la sicurezza dei residenti e facilitare le operazioni di spegnimento.

Le conseguenze

Al momento, le cause precise dell’incendio non sono state accertate. Gli inquirenti stanno indagando per capire se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza.