Borse eleganti: i modelli in voga

La borsa è molto più di un semplice accessorio per la donna. Un oggetto che contiene diversi mondi e si adatta a ogni stile. Un esempio sono proprio le borse eleganti che sono indicate per il giorno e la sera come mostriamo nei paragrafi a seguire.

Borse eleganti

Quando si parla di borse eleganti si pensa sempre a degli accessori utili per le varie occasioni ma non è così. Sono borse che si possono portare ovunque in grado di adattarsi a ogni look.

Sono molto eleganti e raffinate da indossare con ogni outfit senza perdere mai il proprio tocco di stile.

Oggi giorno ci sono modelli di borse che si possono portare ovunque adattandosi anche a esigenze diverse che prescindono da eventi come le cerimonie o i matrimoni, per esempio. Gli stilisti poi sono particolarmente attenti a venire incontro alle esigenze di ogni donna.

Infatti sono proposte delle borse eleganti per ogni occasione ma anche versatili e intelligenti quindi in grado di esaltare il proprio look per tutto l’arco delle 24 ore.

Non bisogna poi dimenticare il prezzo che in alcuni casi può arrivare anche a cifre esorbitanti.

Sono borse che possono adattarsi bene sia per l’aperitivo ma anche per il lavoro o un’uscita in altri contesti. Sono pratiche, smart e quindi adatte per ogni momento.

Borse eleganti: tipologie

Sono diverse le tipologie di borse eleganti da indossare in qualsiasi momento della giornata. La pochette XL indicata da portare sotto il braccio si adatta bene sia durante il giorno che la sera.

Una borsa stretta ma anche grande ed essenziale in grado di esaltare il proprio look sempre.

Solitamente sono borse in pelle, quindi in grado di adattarsi un po’ a ogni look e stile. Tra le altre tipologie anche il modello baguette a spalla che si contraddistingue per essere compatta. Sebbene sia un modello da giorno, si presta anche bene alla sera sempre scegliendola nei colori adatti.

Tra le borse eleganti non manca quella con i manici magari a catena con la tracolla o il manico a gioiello.

Una borsa del genere permette di regolare la tracolla a seconda dei propri bisogni. In questo caso la catena può essere in metallo o argento affinché sia anche facile da abbinare.

La classica borsa a mano, ovvero l’hand bag si addice maggiormente a un look professionale quindi per l’ufficio. Nel caso di un look da sera non sarebbe indicata. La borsa stampa a cocco è molto apprezzata soprattutto nelle versioni classiche o matte. Le ultime tendenze propongono modelli semplici con catene lunghe che permettono di portarla anche a spalla.

Borse eleganti Amazon

Questo tipo di accessorio si compra facilmente sull’e-commerce di Amazon approfittando di vari sconti e promozioni. Cliccando la foto si scoprono i dettagli. Qui sotto una classifica con i tre modelli di borse eleganti indicate per ogni occasione e momento da indossare dal giorno alla sera con una descrizione di ogni modello.

1)Gave Lux Borsa a spalla da donna

Una borsa in vera pelle scamosciata in vari colori con zip. Un modello con manico e fibbie. La tracolla, essendo regolabile, permette il massimo comfort ed è possibile usarla in ogni momento e occasione, che sia di giorno o di sera a seconda dell’evento.

2)Valleycomfy borsa da donna a tracolla elegante

Un modello di borsa in ecopelle dal materiale non solo resistente ma anche confortevole e morbido. La cinghia è regolabile quindi utile anche come borsa a tracolla. Il design è semplice. Abbastanza grande con due tasche e zip.

3)valentino Divina Lady clutch

Una pochette in poliuretano e poliestere con zip e tracolla. Molto piccola ma elegante e quindi indicata per cerimonie, eventi particolari, ecc.

Oltre alle borse eleganti non mancano i modelli indicati per la stagione autunno inverno che non perdono mai il loro fascino.