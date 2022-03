Fedez è stato operato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano a causa di un tumore endocrinologo del pancreas. Il medico chirurgo che l’ha seguito è Massimo Falconi, direttore del reparto di Chirurgia Pancreatica del noto nosocomio milanese. Qual è il costo di una visita con il luminare?

Costo di una visita dal chirurgo di Fedez

Ad operare Fedez lo scorso martedì 22 marzo è stato il medico chirurgo Massimo Falconi. Il suo nome è particolarmente noto nel campo e il dottore vanta una lunga e importante carriera. Direttore del reparto di Chirurgia Pancreatica del nosocomio milanese dal 2015, è considerato uno dei luminari del nostro Paese. E’ primario di Chirurgia del Pancreas e direttore del Pancreas Translational & Clinical Research Center dell’IRCCS della struttura sanitaria in questione, ma è anche professore ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università Vita e Salute del capoluogo lombardo.

Considerando la notorietà del medico, la domanda sorge spontanea: qual è il costo per una visita con il dottor Falconi?

Le tariffe del Dottor Falconi

Stando a quanto si legge sul sito dell’Ospedale San Raffaele di Milano, per prenotare una visita con il dottor Massimo Falconi è necessario telefonare al numero 0226431 oppure allo 0226432020. Sul portale, com’è normale che sia, non è riportato il tariffario del medico. Non sappiamo neanche se il Dr.

riceva anche privatamente presso un ambulatorio personale. Ipotizziamo, però, che sia possibile prenotare una visita anche tramite il ticket previsto per le strutture pubbliche. Essendo un ospedale privato, però, il costo delle visite dovrebbe essere più alto rispetto a quello delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Come prenoatare una visita con il Dottor Falconi

Come già sottolineato, per prenotare una visita con il Dottor Falconi è necessario telefonare all’Ospedale San Raffaele di Milano. In alternativa, collegandosi al sito del nosocomio è possibile prenotare anche un consulto online.