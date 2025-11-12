Gabriele Casti vicino al record nella Ruota della Fortuna

La puntata di La Ruota della Fortuna ha visto Gabriele Casti avvicinarsi incredibilmente al record, mentre Gerry Scotti ha dovuto gestire un imprevisto inaspettato.

Il 12 novembre 2025, il popolare game show La Ruota della Fortuna ha visto di nuovo in scena il conduttore Gerry Scotti, affiancato dalla brillante Samira Lui. Questa puntata ha suscitato grande attesa tra i telespettatori, specialmente per il ritorno del campione in carica, Gabriele Casti, il quale puntava a un traguardo straordinario: superare i 300mila euro in vincite complessive.

Gabriele, originario di Selegas, ha dimostrato nel corso delle sue partecipazioni un talento indiscutibile, ma in questa serata le circostanze non sono state favorevoli.

La tensione cresceva mentre il concorrente si preparava a girare la temuta Ruota delle Meraviglie, ma il destino aveva in serbo per lui una sorpresa.

Un inizio promettente e un imprevisto

La puntata si è aperta con un’atmosfera di grande entusiasmo, nonostante Gerry Scotti avesse una voce roca a causa di un colpo di freddo. Tuttavia, il conduttore non si è lasciato abbattere, utilizzando la situazione a suo favore e inondando di ironia il pubblico, creando un clima di leggerezza.

Il primo gioco, Il Giramondo, ha messo in mostra la competenza e la bravura dei concorrenti, mentre il sorriso di Gabriele ha conquistato tutti. Con un bottino già significativo accumulato nelle puntate precedenti, il campione ha avuto la possibilità di aggiungere ulteriori premi alla sua vincita. La sua calma e determinazione lo hanno reso un concorrente amato sia dal pubblico che dai conduttori.

Il momento cruciale: La Ruota delle Meraviglie

Con il passare del tempo, la tensione è aumentata. Gabriele ha raggiunto l’ultimo round, La Ruota delle Meraviglie, dove tre buste e tre tabelloni lo attendevano. Ogni risposta corretta avrebbe potuto avvicinarlo al sogno di diventare il primo concorrente a superare i 300mila euro in vincite totali. Tuttavia, l’emozione ha giocato un brutto scherzo al campione.

In un momento di foga, Gabriele ha purtroppo sbagliato le risposte ai tre tabelloni, accendendo di rosso le buste e perdendo così la chance di incrementare il suo montepremi.

L’atmosfera in studio è diventata tesa, e il pubblico ha trattenuto il respiro mentre Gerry Scotti rivelava il risultato finale.

Un finale amaro ma incoraggiante

Il finale della puntata ha lasciato un sapore amaro ma, al contempo, un messaggio di speranza. Gabriele, nonostante la sconfitta, ha ricevuto il supporto caloroso di Gerry e Samira, che, visibilmente affezionati al concorrente, lo hanno incoraggiato a riprovare.

Gerry ha concluso la serata con una nota positiva, affermando che il destino aveva già deciso, suggerendo che se Gabriele avesse scelto un’altra busta, non avrebbe comunque raggiunto il traguardo desiderato. Questo ha aggiunto un tocco di umorismo alla situazione, lasciando il pubblico con la voglia di vedere come si sarebbe comportato il campione nella prossima puntata.

La Ruota della Fortuna continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico, grazie a concorrenti come Gabriele Casti e alla professionalità di Gerry Scotti e Samira Lui. Ogni puntata è un mix di emozioni, risate e suspense, pronta a regalare nuove sorprese nei prossimi episodi.