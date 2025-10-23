Terremoto in Calabria: magnitudo 5.2 avvertita in diverse città

La notizia è arrivata alle 10:15 del 23 ottobre 2025, quando un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito la Calabria. La scossa è stata avvertita in diverse città, tra cui Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni significativi o feriti.

I fatti

L’epicentro del terremoto è stato localizzato a circa 10 km dalla costa, con una profondità di 8 km. Le autorità locali hanno attivato le procedure di emergenza per monitorare eventuali sviluppi.

Le reazioni

La popolazione è invitata a mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità. Sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.