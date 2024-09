Moda, sfumature di grigio: ecco come abbinare i look

Il grigio è uno dei colori di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinare il colore grigio.

Moda, sfumature di grigio: quale tonalità scegliere?

L’estate è quasi terminata per fare spazio prima all’autunno e poi all’inverno. Tra i colori più indossati in queste due stagioni fredde, abbiamo il grigio, che sarà proprio tra i colori di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025. Prima di andare a vedere quali sono i colori che stanno bene con il grigio e alcune idee di outfit da cui prendere ispirazione, soffermiamoci un attimo sulle tonalità da scegliere. Anche del grigio infatti esistono diverse nuance, diciamo che se avete un sottotono caldo è consigliabile scegliere un grigio tortora, al fine di far risaltare il vostro colore naturale della pelle. Se invece avete un sottotono freddo, il consiglio è scegliere una tonalità fredda come il grigio piombo o gesso.

Moda, sfumature di grigio: i colori da abbinare

Tra poco andremo a vedere qualche idee di outfit, ma prima vediamo insieme quali sono i colori che stanno bene con il grigio:

Bianco : è uno dei colori che sta praticamente bene con tutti gli altri colori e quindi anche con il grigio. Questa accoppiata è perfetta soprattutto per l’inizio dell’autunno, perché il bianco ci ricorda l’appena trascorsa estate.

: è uno dei colori che sta praticamente bene con tutti gli altri colori e quindi anche con il grigio. Questa accoppiata è perfetta soprattutto per l’inizio dell’autunno, perché il bianco ci ricorda l’appena trascorsa estate. Nero: altro colore che sta bene con tutti gli altri. Nero e grigio insieme sono perfetti per un look elegante e chic, per l’ufficio o per eventi formali.

altro colore che sta bene con tutti gli altri. Nero e grigio insieme sono perfetti per un look elegante e chic, per l’ufficio o per eventi formali. Rosso: per chi ama osare, ecco che grigio e rosso danno il via a una accoppiata vincente e di grande effetto.

per chi ama osare, ecco che grigio e rosso danno il via a una accoppiata vincente e di grande effetto. Sfumature di grigio: ovviamente si può anche giocare con le varie sfumature del grigio per creare un look total grey.

Moda, sfumature di grigio: ecco come abbinare i look

Il grigio è quindi uno dei colori dei tendenza dell’autunno inverno 2024 2025. Colore perfetto da indossare durante appunto le stagioni fredde, sia per look casual ma anche per look eleganti. Ma andiamo adesso a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazioni per i vostri look: