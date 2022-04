Mister Felicità è un film del 2017 diretto da Alessandro Siani ed interpretato dallo stesso regista. Il film distribuito nelle sale l’1 gennaio del 2017 , è stato campione di incassi ottenendo tantissimo successo. Scopriamo la trama e le curiosità del film!

Mister Felicità: la trama

Martino è il protagonista di questa storia. È un ragazzo svogliato e depresso che è costretto ad uscire da quella sua zona confort e trasferirsi in Svizzera dalla sorella Caterina che ha avuto un incidente, impedendole di camminare e di lavorare. Martino prende il suo posto è diventa un uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, un metal coach. Il dottore si assenta per lavoro e Martino si finge il suo assistente, facendosi chiamare Mister Felicità.

Tra i vari clienti del dottore c’è Arianna Croft, una campionessa del pattinaggio, che dopo un infortunio è in un periodo di crisi e depressione. Martino cercherà di far tornare la campionessa in pista affinché partecipi ai campionati europei.

Cast

Martino è interpretato dallo stesso Alessandro Siani. Accanto a lui troviamo un cast eccezionale Diego Abatantuono nei panni del Dottor Guglielmo Gioia, il mental coach. Poi abbiamo la bravissima attrice comica italiana Carla Signoris, nei panni di Augusta.

Cristina dell’Anna che interpreta Caterina, sorella di Martino ed infine la campionessa di pattinaggio Arianna Croft, interpretata da Elena Cucci.

Curiosità