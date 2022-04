Ad ormai un mese dall’inizio dell’Eurovision tornato in Italia dopo la vittoria dei Måneskin, è stato svelato il palco della kermesse canora europea che avrà luogo al PalaOlimpico di Torino. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Eurovision 2022: come sarà il palco dell’evento

Secondo quanto fatto sapere, il palco per l’Eurovision 2022 avrà come tema centrale i tre elementi che caratterizzano il nostro pianeta: Ci sarà infatti il sole, rappresentato a quanto pare, sul fondale del palco da una macchina cinetica. L’acqua invece sarà rappresentata da una piscina e invece, a rappresentare la natura, sarà un classico giardino “all’italiana”.

All’esterno del PalaOlimpico invece, per l’occasione sono state costruite due tensostrutture atte ad ospitare tuttti i partecipanti e gli “addetti ai lavori” della kermesse che arriveranno a Torino letteralmente da tutta Europa.

La manifestazione, come dicevamo, si terrà all’interno del Pala Alpitour, progettato dall’architetto giapponese Arata Isozaki ed inaugurato in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006.

Le parole del sindaco di Torino

A dire qualche parola in occasione dell’evento è stato proprio il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, secondo cui per la città e per l’Italia intera “Eurovision segnerà un messaggio di pace, di festa e ripartenza in un momento comunque tragico che stiamo vivendo come cittadini europei”.

Se infatti la scorsa edizione era la prima dopo due anni di fermo forzato al mondo dello spettacolo e non solo a causa della pandemia da Coronavirus, quella di quest’anno sarà un’edizione caratterizzata dal conflitto scoppiato in Ucraina per volere della Cremlino. Una decisione che è costata alla Russia di Vladimir Putin l’esclusione dalla competizione canora più seguita in Europa.