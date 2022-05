Miriam Leone: le sopracciglia che fanno tendenza

L’ attrice e modella siciliana. Miriam Leone, ormai da tempo sotto la luce dei riflettori è la classica ragazza dalla porta accanto anche se non passano inosservate le sue iconiche sopracciglia.

Miriam Leone e le sue iconiche sopracciglia

L’attrice Miriam Leone, classe 1985, ha una chioma color rame come le principesse delle favole e va fiera delle sue intense e folte sopracciglia. Pare che da adolescente le sopracciglia della modella siciliana siano state fonte di torture da parte dei bulli dei suoi coetanei, nonostante questo Miriam non le ha mai volute modificare. I suoi grandi occhi verdi color acqua vengono sicuramente valorizzati dalle scure e folte sopracciglia.

Le sopracciglia che fanno tendenza

Claudia Mila fondatrice di Plumers Atelier e lash and brown artist conferma che le sopracciglia hanno un fortissimo impatto sulla resa del viso influenzando la profondità dello sguardo. Le sopracciglia naturali, dall’aspetto molto spesso dalla forma quasi maschile fanno oggi molta tendenza. Le ragazze più giovani amano questo stile che sta prendendo sempre più piede dall’aspetto quasi ribelle. Le sopracciglia di Miriam Leone rispecchiano questo nuovo look facendo tendenza e suscita l’ammirazione delle ragazze più giovani.

L’ex miss Italia va fiera delle sue sopracciglia che le danno una sensualità made in Italy, per una personalità ricca di talento e carattere. Miriam Leone non ha mai modificato quella che risulta essere la firma della sua bellezza, le sue iconiche sopracciglia. Le sopracciglia folte non si sdradicano dai trend beauty 2022. Già negli anni ’90 alcune delle star più famose portavano capelli voluminosi e sopracciglia marcate, lentamente si è venuta ad affermare una versione più naturale. Miriam Leone diventa, dunque, con le sue sopracciglia un esponente della bellezza tutta italiana per una classe senza eguali.

Le sue sopracciglia totaly natural

Non c’è trucco o finzione dietro le sopracciglia dell’attrice e modella Miriam Leone sono prettamente naturali. Non vi è né una mano esperta che ricrea pelo per pelo e neanche l’aiuto di un mascara volumizzante. Le sopracciglia sono una caratteristica naturale di Miriam e le sfoggia con orgoglio. Le sopracciglia dell’attrice possono apparire delle volte più disordinate con un effetto casual semplicemente irresistibile, altre volte più definite rispecchiando uno stile più elegante. Un vero e proprio accessorio, dunque, capace di modificare l’effetto del suo look. Le sopracciglia giocano un ruolo importante per l’immagine di una persona determinandone anche l’armonia. Le sopracciglia folte sono un’inconfondibile affermazione della personalità e rendono più incisivo il nostro aspetto. Nel caso di Miriam Leone le sopracciglia folte fungono da evidenziatore del suo sguardo, grazie anche al contrasto chiaro scuro mettendo in evidenza i suoi grandi occhi verdi. Le sopracciglia folte sono adatte per chi ha occhi grandi ed intensi e meno adatte per chi ha occhi piccoli. Possono essere un importante alleato di bellezza. L’attrice siciliana Miriam Leone fa dunque tendenza per la primavera 2022 con le sue invidiate sopracciglia che le danno un tocco di originalità per una bellezza tutta naturale.