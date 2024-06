Michael Jackson ci lasciava 15 anni fa, era infatti il 25 giugno del 2009 quando fu annunciata la sua morte. Ricordiamo insieme, all’interno di questo articolo, quelli che sono stati i suoi più grandi successi.

Michael Jackson: 15 anni dalla morte del re del pop

Era il 25 giugno del 2009 quando, a causa di un arresto cardiaco dovuto a una intossicazione da propofol e benzodiazepine e a soli 50 anni, moriva il re del pop, Michael Jackson. Per il suo decesso il cardiologo Conrad Munray, nel 2011 è stato condannato a quattro anni per omicidio preterintenzionale involontario. Prima di ripercorrere le tappe della sua carriera, colme di grandi successi, diamo uno sguardo alla sua vita privata. Il re del pop si è sposato per due volte. La prima volta con la figlia di Elvis, Lisa Marie Presley. Il secondo con l’infermiera Deborah Jeanne Rowe, dalla quale ha avuto due figli, ovvero Prince Michael e Paris Michael Katherine. Il terzo figlio, Prince Michael Jackson II è stato concepito tramite fecondazione in vitro. Jackson non rivelò mai il nome della madre surrogata. Nel corso della sua vita, Michael Jackson è stato al centro di diversi scandali, come l’accusa di pedofilia, per cui ha subito l’arresto e il processo. Il cantante fu poi assolto con formula piena.

Michael Jackson: canzoni e film del re del pop

Michael Jackson è stato uno dei cantanti di maggior successo al mondo, non a caso è stato soprannominato il re del pop. Le vendite dei sui album sono infatti paragonabili a quelle dei Beatles e di Elvis Presley. Cantante, ballerino, compositore, sono davvero tantissimi i suoi successi, cantati e ballati ancora oggi. Il padre lo prese nel gruppo che aveva appena creato con gli altri figli, ovvero Jackie, Tito e Jermaine, i Jackson Five. Il gruppo ottenne un grande successo, ma nonostante ciò Michael cominciò la sua carriera da solista. Nel 1982 esce l’album “Thriller”, il suo più grande successo commerciale. Il singolo, che si chiama come l’album, è probabilmente la canzone più famosa di Michael, che è anche accompagnato da un video lungo ben 14 minuti. Un altro grande successo, scritto insieme a Lionel Richie è stato il singolo benefico “We Are The World”, per raccogliere fondi destinati alle popolazioni africane colpite da gravi carestie. Come detto poc’anzi, sono davvero tante le canzoni cantate da Michael Jackson, ricordiamo le più famose oltre alle due già citate: “Beat it”, “Billie Jean”, “Bad”, Man In The Mirror”, “The way you make me feel”, “Earth Song”, “Smooth Criminal”, “Black or white”, e “Human Nature”. Michael Jackson ha recitato anche in alcuni film, quali “The Wiz”, “Moonwalker”, “Living with Michael Jackson”, “Men in black II”, “Michael Jackson’s Private Home Movies” e “Miss Cast Away”. Michael Jackson, nel corso della sua carriera, ha davvero ottenuto un successo planetario.

