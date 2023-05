Lunedì primo maggio si è volto al Metropolitan Museum of Art di New York l’evento mondano più atteso dell’anno, ovvero il Met Gala 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono state le coppie più belle che hanno sfilato sul red carpet.

Met Gala 2023: omaggio a Karl Lagerfeld

Il Met Gala 2023 ha di fatto inaugurato la mostra “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“. Agli ospiti è stato infatti richiesto un look che rendesse omaggio allo stilista scomparso nel 2019. Tantissime le celebrità che hanno preso parte all’evento, star del cinema, popstar, top model, quasi tutte rispettando il dress code richiesto, inserendo quindi nei loro outfit elementi cari a Lagerfeld, come camelie, perle bianche, black & white, abiti effetto sposa. Molte celebrità si sono presentate in coppia, scopriamo insieme quali sono state le più belle.

Met Gala 2023: le coppie più belle

Come dicevamo in precedenza, molte celebrità si sono presentate in coppia. Scopriamo insieme le più belle: