Mercedesz Henger informata dell’incidente: “Voleva lasciare l’Isola”

L’incidente stradale che ha coinvolto Eva Henger e Massimiliano Caroletti in Ungheria ha preoccupato moltissimo in questi giorni.

Due persone purtroppo sono morte, mentre i due hanno riportato numerose fratture e sono ricoverati in due ospedali diversi. Mercedesz Henger, primogenita di Eva, si trova in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi ed è stata informata su quanto accaduto. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha partecipato alla puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda venerdì 29 aprile e ha dato qualche aggiornamento. Ha spiegato che Mercedesz sa quello che è accaduto e voleva abbandonare l’Isola dei Famosi.

L’hanno messa in contatto con la madre in videochiamata.

La videochiamata tra Eva e Mercedesz

“Eva dovrebbe operarsi lunedì. Giancarlo, che è il papà di Massimiliano Caroletti, è volato in Ungheria immediatamente. Ha visto Eva. È sotto shock, ma è presente a se stessa. Tra l’altro, mi fa piacere pure dirlo, c’è stata una lunga videochiamata che si è conclusa dieci minuti fa tra Mercedesz Henger e la madre. Eva l’ha voluta tranquillizzare perché Mercedesz non voleva più continuare.

Le ha detto: ‘No tesoro, tu stai calma, questo è il tuo lavoro. Tu devi tornare vincitrice anche per me’” ha raccontato Alessi, che ha fatto sapere che Eva Henger e Massimiliano Caroletti non sono in pericolo di vita.