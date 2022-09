Marta Flavi, chi è: vita privata e carriera

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, è una nuova concorrente di Ballando con le Stelle 2022. La sua carriera sul piccolo schermo è iniziata quando era molto giovane e ha avuto moltissime esperienze.

Marta Flavi: la sua carriera

Sono stati annunciati i primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2022, talent show condotto da Milly Carlucci, che andrà in onda come ogni anno su Rai 1.

Tra questi anche il nome di una nota conduttrice televisiva, Marta Flavi. Il suo vero nome è Marta Caterina Fiorentino ed è nata il 9 aprile 1951 a Roma. Da diverso tempo ormai non ha più condotto un programma televisivo tutto suo in televisione, ma periodicamente il pubblico ha potuto vederla come ospite in diverse trasmissioni, dove viene invitata solitamente in veste di opinionista. La sua carriera sul piccolo schermo è iniziata quando era solo una ragazza, come annunciatrice per l’emittente locale Quinta Rete.

Negli anni Ottanta ha poi avuto la possibilità di fare una nuova importante esperienza con Bim Bum Bam, storico programma Mediaset per ragazzi. In seguito è passata al timone del programma Agenzia Matrimoniale, in onda su Canale 5. La conduttrice poi ha avuto un periodo di alti e bassi e ha deciso di stare lontana dalle telecamere per diverso tempo. Nella stagione 2009-2010 è tornata sul piccolo schermo, con la trasmissione Unomattina, dove conduceva una rubrica a cui era stato dato il titolo “Mi manchi”.

Da diversi anni cura anche una rubrica di “Posta del cuore” per il settimanale Nuovo, dedicato al gossip e alla cronaca rosa. Marta Flavi è pronta ad intraprendere questa nuova esperienza a Ballando con le Stelle, come nuova concorrente di questa edizione.

Marta Flavi: la sua vita privata

Marta Flavi ha avuto un matrimonio molto importante. È stata sposata con il famoso giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. I due, che convivevano già da diversi anni, si sono sposati il 7 giugno 1989, ma la separazione è arrivata soltanto un anno dopo. Maria De Filippi, in un’occasione, aveva rivelato che nel primo periodo in cui ha frequentato Maurizio Costanzo, la loro relazione era clandestina, proprio perché lui era ancora sposato con Marta Flavi. Nonostante l’amarezza e la sofferenza, ora la donna riesce tranquillamente a ripensare a quel periodo con maggiore serenità. “Lui per me era come un padre. Con il tempo avevo però capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra, ma non avrei mai pensato a lei. Ringrazio Maria per avermelo portato via” aveva dichiarato Marta Flavi. Si è parlato moltissimo del suo passato, soprattutto per via del matrimonio con Maurizio Costanzo, ma sulla sua attuale vita privata non si conoscono molti dettagli. La conduttrice non ha figli, ma ha dichiarato di averne desiderato uno in passato e di aver provato in tutti i modi anche tramite la fecondazione assistita, che purtroppo non è andata a buon fine. Durante questa nuova esperienza su Rai 1, sicuramente Marta Flavi riuscirà a mostrare al pubblico qualche lato di lei al momento sconosciuto e potrà mettersi nuovamente in gioco.