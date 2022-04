Mario Luzzato Fegiz, storico critico musicale senza peli sulla lingua, ha parlato delle novità di primavera in materia di musica e intrattenimento in televisione. Per Arisa non ha avuto belle parole, ma è stato un tantino più delicato con Emma Marrone.

Mario Luzzato Fegiz su Arisa

Intervistato da Mow Magazine, Mario Luzzato Fegiz ha commentato in modo pungente le novità musicali legate al mondo dello spettacolo. Il noto critico musicale del Corriere della Sera è stato, come al solito, pungente. Nello specifico, nei riguardi di Arisa non è stato molto carino. Ha tuonato:

“Rosalba Pippa, il suo vero nome, è uno dei miracoli della televisione. Un personaggio insipido, conciata sul palco nel modo giusto e lanciato sul mercato”.

Il pensiero su Emma Marrone

Mario Luzzato Fegiz è stato un tantino più delicato con Emma Marrone, anche se ha ammesso di apprezzarla maggiormente nei panni di giudice che in quelli di cantante. Ha dichiarato:

“Meglio come giudice. Lei è molto simpatica, mi chiama pure ‘zio’… È una donna con una bella comunicativa, merita di fare anche l’attrice… Io la vedo come la Goggi, che sa fare tante cose male, ma le sa fare”.

Lode a Fedez

Diverso l’atteggiamento nei confronti di Fedez, che tornerà a vestire i panni di giudice di X Factor dopo qualche anno di assenza. Mario Luzzato Fegiz ha ammesso:

“Senza dubbio è interessante e mi è anche pericolosamente simpatico. Un personaggio polivalente, e si è visto anche che dalla Tv può tranquillamente passare alla politica, come insegnano Grillo e Zelensky. Sicuramente puntare su di lui è una buona idea, ma non credo potrà risollevare l’audience in picchiata. Ormai la formula è logora”.

I diretti interessati, specialmente Arisa ed Emma, replicheranno alle accuse? Molto probabilmente no.