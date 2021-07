Maria De Filippi, la confessione che preoccupa i fan: “Sono malata”

Maria De Filippi si è lasciata andare ad una confessione che ha molto preoccupato tutti i suoi fan. La conduttrice ha dichiarato di essere malata. Un disturbo fortunatamente non grave, ma che sicuramente le condiziona la vita.

Maria De Filippi preoccupa tutti i suoi fan con la sua confessione

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate dal pubblico. Sembra sempre molto forte, ma lei stessa ha confessato di avere alcune debolezze. La moglie di Maurizio Costanzo, in un’intervista a Che tempo che fa, ha ammesso di soffrire di una sindrome che sta condizionando la sua vita, spingendola a contattare i medici anche in piena notte. La conduttrice ha svelato di soffrire di ipocondria, una malattia che porta le persone a convincersi di essere malate, anche quando sono in perfetta salute.

“Nel mio cellulare ho i numeri di telefono di un otorinolaringoiatra, di una signora che fa il primario a Rianimazione che è il numero uno in tutti i campi, di una dottoressa che chiamo anche a mezzanotte, che sa tutto di me” ha raccontato Maria De Filippi, che spesso crede di avere dei problemi di salute che in realtà non ha. “Conosco tutto e, se sento qualcuno che ha avuto un malessere, suggerisco tutte le visite che può fare” ha aggiunto Maria De Filippi, che ha sempre provato una forte ansia per il suo stato di salute, tanto da diventare esperta in materia.