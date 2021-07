Maria De Filippi ricorda Raffaella Carrà: le parole

Maria De Filippi, dopo aver saputo della morta della Carrà, l’ha ricordata attraverso un lungo post sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia.

Mi è arrivato un whatsapp, ho aperto distrattamente così come si fa sempre, come fanno tutti. Stai facendo altro e parte il suono. Ho letto che Raffaella non c’era più. L’ho letto, riletto e ho pensato: ‘Non è vero‘. Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai“. Inizia così il toccante messaggio d’addio che Maria De Filippi ha pubblicato sui social nelle scorse ore, dopo aver saputo la notizia della morte di Raffaella Carrà, la “regina della tv italiana”