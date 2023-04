Mare Fuori, rimosse le prime due stagioni dal catalogo di RaiPlay: dove vederle

Le prime due stagione della serie televisiva “Mare Fuori”, serie che ha riscosso un successo davvero incredibile, sono state rimosse dal catalogo di RaiPlay. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove vedere le prime due stagioni della serie Tv.

Mare Fuori, rimosse le prime due stagioni da RaiPlay: come mai?

La terza stagione della serie televisiva italiana “Mare Fuori” è uscita da alcune settimane sulla piattaforma streaming di RaiPlay, registrando subito numeri da record. Molti però si sono accorti che le prime due stagioni della fortunata serie Tv non sono più presenti nel catalogo di RaiPlay. Già nei giorni scorsi, accedendo a RaiPlay ed entrando nella pagina dedicata a “Mare Fuori”, compariva l’avviso che i contenuti erano in scadenza. Infatti, da martedì 25 aprile, i primi 24 episodi relativi alla prima e alla seconda stagione non sono più disponibili. Ma, come mai è successo ciò? La spiegazione è in realtà molto semplice, in poche parole sono scaduti i diritti detenuti da RaiPlay per le prime due stagioni- Quando infatti una piattaforma di streaming acquista i diritti di riproduzione di un film o di una serie televisiva, questi diritti hanno un arco temporale definito, al termine del quale non è più possibile rendere fruibile il prodotto sulla piattaforma.

Mare Fuori, dove vedere le prime due stagioni della serie televisiva

Come abbiamo appena visto, le prime due stagioni della serie televisiva “Mare Fuori” non sono più disponibili su RaiPlay, ma li potete trovare sulla piattaforma di streaming Netflix. La terza stagione è invece esclusivamente su RaiPlay, ma potrebbe arrivare su Netflix a partire da settembre 2023. Per poter vedere i contenuti su Netflix è necessario avere un abbonamento, se ancora non lo avete, tutto quello che dovete fare è iscrivervi a Netflix e scegliere uno tra i piani di abbonamento disponibili, da quello più economico a quello premium.

Mare Fuori: di cosa parla la serie televisiva

“Mare Fuori” è sicuramente la serie del momento, il successo che ha ottenuto è stato davvero notevole. Ma, di cosa parla questa serie televisiva italiana? La serie innanzitutto è prodotta da Rai Fiction e Picomedia ed è ambientata nel carcere minorile di Napoli. L’istituto minorile è a picco sul mare e ospita 50 ragazzi e 20 ragazze, tutti sotto i diciotto anni. La serie televisiva “Mare Fuori” racconta le storie di questi ragazzi, c’è chi proviene da famiglie criminali e che non vuole assolutamente cambiare vita, chi invece vuole distaccarsi dall’ambiente criminale in cui è cresciuto, ci sono ragazzi che provengono da ambienti famigliari disfunzionali, altri che hanno commesso errori perché esasperati dai soprusi degli adulti e alcuni sono stati arrestati per crimini che in realtà non hanno commesso. Ad aiutare questi ragazzi cercando di far capire loro che cambiare vita è una cosa che possono fare ci sono, in primis la direttrice del carcere Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini, poi il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito, interpretato da Carmine Recano, l’educatore Beppe Romano, interpretato da Vincenzo Ferrera, e le guardie. Ognuno di loro, grazie alle proprie esperienze, sia lavorative che personali, farà di tutto per aiutare questi ragazzi.