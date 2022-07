Mare Fuori è una serie tv che ha debuttato su Rai 2 per la prima volta a settembre 2020. La storia narrata è quella di un gruppo di ragazzi reclusi nell’Istituto di Pena Minorile di Napoili, che si ispira liberamente al carcere di Nisida.

Ideato da Cristina Farina e Maurizio Careddu, il prodotto televisivo ha avuto un riscontro enorme da parte del pubblico, specie da quando è stato inserito nel catalogo di Netflix e ha scalato rapidamente la classifica delle serie più viste sulla piattaforma.

Mare Fuori: il successo della serie porta a una terza stagione

Attualmente la serie è composta da due stagioni di 12 episodi ciascuna, ma la grande accoglienza da parte del pubblico ne ha garantito la produzione anche per una terza stagione.

Tutto sembrava ancora incerto solo fino a poco tempo fa, sebbene online si parli di un’uscita prevista nel 2022, quindi nell’arco dei pochi mesi restanti di quest’anno.

I fan di Mare Fuori, però, non si fanno certo parlare dietro e si sono dati da fare per scoprire qualcosa in più, mancando ancora all’appello una data ufficiale, un trailer o quantomeno qualche foto o anticipazione dal set.

Così alcuni giovani ammiratori di Mare Fuori si sono appostati fuori dalla location della serie nel tentativo di carpire informazioni… e il colpo è andato a segno!

Mare Fuori 3: tutto ciò che sappiamo ad oggi sulla nuova stagione

Un giovane tiktoker, che è così decisamente riuscito ad attirare l’attenzione sul social, ha intercettato il regista della serie, Ivan Silvestrini. Gli ha chiesto appunto: “Quando inizia Mare Fuori 3?”. Ha ricevuto una risposta che dal tono di Silvestrini sembra più che certa, ma che forse non farà troppo piacere al pubblico.

Difatti, al contrario di quanto circolava in rete e di quanto dichiarato dal direttore Rai Antonio di Bella durante la presentazione dei palinsisti del network, Mare Fuori non uscirà nell’autunno del 2022. La data della nuova stagione è slittata, stando alla dichiarazione nel video, a febbraio 2023. Altri mesi di attesa, quindi, per gli accaniti fan di Mare Fuori.

Un’informazione dura da incassare per l’impaziente pubblico che attende, quantomo, qualche anticipazione in più. A livello di trama, difatti, si sa pochissimo di Mare Fuori 3 e non ci sono né spoiler né dettagli: sappiamo solo che lo show continuerà a indagare l’adolescenza in tutti i suoi aspetti più complessi, seguendo i ragazzi nella ricerca di se stessi e di una nuova realtà da vivere e in cui crescere. Anche questa stagione sarà composta da dodici episodi, trasmessi a due a due, come per le stagioni precedenti.

Circa la messa in onda, si ipotizza che la Rai, avendo annunciato la terza stagione nel proprio palinsesto, avrà una priorità. Qualcuno ipotizza tuttavia che il telefilm potrebbe essere presente in concomitanza anche su Netflix, il che però non appare come una tattica di marketing vincente. Nel frattempo, dovendo attendere febbraio, è d’obbligo un rewatch preparativo: le due stagioni che attualmente compongono Mare Fuori sono disponibili sia su Netflix che su RaiPlay.