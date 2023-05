Marco Bocci parla della sua malattia a “Le Iene”

Marco Bocci è intervenuto come ospite al programma “Le Iene” e ha parlato della sua malattia, un virus raro che lo ha colpito alcuni anni fa. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Marco Bocci: la malattia

Marco Bocci è un attore italiano, classe 1978, noto al pubblico soprattutto per aver interpretato il commissario Nicola Scialoja nella serie televisiva “Romanzo Criminale”, e per il ruolo del vicequestore Domenico Calcaterra nella serie Tv “Squadra Animafia“. Bocci ha anche recitato in film quali “I cavalieri che fecero l’impresa”, “La bella società”, “Scusa se esisto”, “L’esigenza di unirmi ogni volta con te”, “La banda dei tre” e “A Tor Bella Monaca non piove mai”. L’attore umbro, qualche anno fa, è stato colpito da un virus raro, dal quale è riuscito a guarire, anche se con qualche ripercussione. Marco è sposato dal 2014 con l’attrice, modella, cantante e doppiatrice italiana Laura Chiatti, con la quale ha avuto due figli, Pablo ed Enea. Laura ha aiutato molto il marito durante la riabilitazione, soprattutto con il recupero e l’uso della parola. Rimangono però tutt’ora i problemi relativi alla memoria.

Marco Bocci: il monologo a Le Iene circa la sua malattia

Nella puntata de “Le Iene” del 2 maggio, Marco Bocci è intervenuto come ospite ed è stato protagonista di un monologo. L’attore ha parlato della malattia e di come ancora oggi condiziona la sua vita. Infatti, se l’uso della parola è gradualmente tornato, i problemi di memoria sono rimasti. E per uno che di mestiere fa l’attore non è certo cosa da poco. Queste le parole di Marco Boggi alla trasmissione “Le Iene“: