Marco Bocci è uno degli attori più apprezzati dal pubblico italiano. Sono numerosi i suoi lavori al cinema e sul piccolo schermo, l’ultimo fra questi è Fino all’ultimo battito, un dramma medico dove l’attore è il protagonista. Scopriamo di più sulla vita di Marco Bocci.

Chi è Marco Bocci

Marco Bocci, nome d’arte di Marco Bocciolini, nasce nel 1978 sotto il segno del Leone a Marsciano, in provincia di Perugia. È molto legato alla sua famiglia, in particolar modo ai suoi genitori: Marcello e Graziella. Fin da bambino manifesta un grande interesse per la recitazione, diplomandosi al Conservatorio Teatrale d’Arte drammatica “La scaletta” di Roma. Oltre alla passione per le scene, Marco ama correre, le passeggiate in moto e la montagna.

Ha dovuto anche affrontare una malattia: nel 2018, infatti, gli venne diagnosticato un herpes cerebrale, simile a quello labiale ma localizzato nel cervello. Si tratta di una infezione rara e molto grave, che se non curata in tempo può avere esiti davvero drammatici.

Carriera

Subito dopo il diploma ha partecipato a diversi spettacoli teatrali. Debutta al cinema nel 1998 con il film “Interferenza”, e successivamente partecipa ne “I cavalieri che fecero l’impresa” nel 2001, con l’attore Raoul Bova.

Nel 2002 approda in una serie di grande successo: “Incantesimo 8“, mentre nel 2005 è nel cast della famosa fiction “Caterina e le sue Figlie.”

Ma è il 2008 l’anno della vera svolta per Marco Bocci, con l’interpretazione del commissario di polizia Nicola Scaloja in “Romanzo Criminale” dove recita tra gli altri con Alessandra Mastronardi e Francesco Montanari. Dopo questa esperienza si impegna, nel 2010 nella fiction Atelier Fontana, con Anna Valle, e nel periodo 2011 -2014, nell’interpretazione di Domenico Calcaterra in Squadra Antimafia – Palermo Oggi dove recita con Vanessa Scalera. Ritorna nel 2014 al cinema con Raoul Bova, nel film “Scusate se esisto.” Nel 2016 ritorna al mondo delle serie tv con “Solo”, in cui veste i panni dell’agente sotto copertura.

Nel 2019, ha esordito come regista cinematografico con il film A Tor Bella Monaca non piove mai. Nel 2021 esce con due nuovi film, Calibro 9 e Bastardi a mano armata. L’ultimo lavoro, Fino all’ultimo battito, debutta il 23 settembre 2021, e vede Bocci nei panni di un medico che, pur di salvare il figlio, rimane preda di ricatti mafiosi.

Oltre all’esperienza di attore, nel 2018 Bocci ha ricoperto il ruolo di giudice nel programma di Amici di Maria De Filippi.

Vita privata

Nel 2013 Marco Bocci ha una breve relazione con la cantante Emma Marrone. Nel gennaio 2014 ufficializza il fidanzamento con l’attrice Laura Chiatti. La coppia si sposa il 5 luglio dello stesso anno a Perugia, e i testimoni delle nozze sono i due colleghi e amici Raoul Bova e Riccardo Scamarcio. Nel 2015 Marco e Laura danno alla luce il loro primogenito, Enea, mentre nel 2016 nasce un secondo figlio, Pablo.