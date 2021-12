Spesso è difficile saper scegliere il giusto make-up per ogni occasione: da un appuntamento romantico ad un party tra amici passando per una serata particolare, questo momento può diventare veramente difficile nella scelta del trucco idoneo all’occasione.

Il pensiero per il make-up va di pari passo alla scelta del vestito in modo da poter trovare il giusto abbinamento: è importante saper valorizzare il proprio volto con colori, riflessi e sfumature.

Un make-up per ogni occasione

Come realizzare un make-up per ogni occasione:

utilizza il correttore: è importante usare questo prodotto nei punti in cui ce ne è maggiormente bisogno come macchie, contorno occhi e brufoli

stendi il fondotinta: è necessario passare il fondotinta in maniera omogenea, sfumandolo in maniera adeguata su collo, orecchie e attaccatura dei capelli

metti la cipria: stendere in maniera uniforme tutta la cipria è un passaggio fondamentale, in modo da non creare macchie di polvere

trucca gli occhi

In questo modo potrai utilizzare questo make-up per diverse occasioni: per il lavoro, per una passeggiata in centro o per una serata tra colleghe.

I punti più importanti

Per ogni occasione inoltre è bene pensare se dare maggior risalto agli occhi o alle labbra: dopo avere creato una base omogenea per coprire le imperfezioni e valorizzare i lineamenti del viso è fondamentale scegliere degli ombretti che valorizzino il colore dell’iride per un effetto stupefacente; tra i colori più utilizzati possiamo sicuramente citare il nero, il grigio scuro e l’argento.

Per quanto le labbra invece è possibile utilizzare un lip gloss sul rosato.

