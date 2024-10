La palette occhi si tinge del foliage autunno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di approfondire l’argomento.

Make Up: la palette occhi si tinge del foliage autunno

Ogni stagione ha le sue tendenze in fatto di make up, ecco che questo autunno la palette occhi si tinge proprio dei colori tipici delle foglie di questa stagione fredda. Via libera quindi alle tonalità del marrone, dell’arancio e del giallo per la scelta dell’ombretto ma anche con tocchi di verde e di nero. Questi sono quindi i coloro consigliati per questo autunno 2024, per essere in linea con le tendenze beauty del momento, E’ vero però che la scelta del colore dell’ombretto dipende molto anche dal colore degli occhi. Andiamo quindi a vedere insieme quali sono i colori adatti in base appunti al colore dei propri occhi.

Make up: come scegliere l’ombretto in base al colore degli occhi

Come abbiamo appena visto, di tendenza per questo autunno 2024 la palette occhi a tema foliage. Ma, qual è l’ombretto perfetto in base al colore dei propri occhi? Scopriamolo adesso insieme:

Occhi marroni: per chi di voi ha gli occhi marroni, uno dei colori migliori al fine di ottenere unno sguardo magnetico è il blu intenso. Ma sono perfetti anche i colori caldi come il bronzo, il rame, l’oro, l’arancione e il rosso. Questi colori sono in grado di illuminare gli occhi marroni e donare loro un effetto più naturale e solare.

per chi invece ha gli occhi azzurri, perfetti sono i colori caldi, come ad esempio oro, bronzo, marrone, arancio, beige e rame. Ma in realtà vanno bene anche colori freddi quali lavanda, grigio e blu scuro.

per chi ha gli occhi verdi, il colore perfetto dell'ombretto è il viola, ma va benissimo anche il bordeaux e il rosso. Questi colori sono infatti in grado di enfatizzare i pigmenti verdi.

Make Up: come applicare correttamente l’ombretto occhi

Dopo aver visto quelli che sono i colori dell’ombretto da scegliere in base agli occhi, andiamo adesso a vedere insieme come si applica correttamente l’ombretto al fine di ottenere un risultato perfetto:

Primer : per prima cosa bisogna applicare la base, ovvero il primer, al fine non solo di mantenere il make up più a lungo, ma anche al fine di ottenere una base liscia e uniforme prima di stendere l’ombretto.

: per prima cosa bisogna applicare la base, ovvero il primer, al fine non solo di mantenere il make up più a lungo, ma anche al fine di ottenere una base liscia e uniforme prima di stendere l’ombretto. Matita: dopo aver messo il primer, potete prendere una matita occhi al fine di creare definizioni sulla palpebra inferiore e superiore.

dopo aver messo il primer, potete prendere una matita occhi al fine di creare definizioni sulla palpebra inferiore e superiore. Ombretto: a questo punto possiamo passare all’applicazione dell’ombretto. Va steso dall’interno verso l’esterno, tramite l’utilizzo di un pennello specifico, spesso in dotazione con l’ombretto stesso. Dopo di che si passa l’ombretto più scuro dall’esterno verso l’interno dell’occhio.

Applicare l’ombretto non è semplicissimo, soprattutto le prime volte ma, con un po di pratica e di pazienza vedrete che man mano vi sembrerà sempre più facile e otterrete dei risultati sempre migliori!