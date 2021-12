Non sapete ancora come truccarvi per Natale? Lasciatevi ispirare dai make up sfoggiati dalle protagoniste dei film più belli! Ecco alcuni esempi davvero iconici assolutamente da replicare. Dai film d’animazione a quelli cult, fino ad arrivare alle ultime uscite su Netflix.

Pronte a sfoderare la vostra trousse?

Il make up per Natale prende ispirazione dai film

Prima di procedere con il make up ispirato al vostro film preferito, dovrete preparare il viso con una skincare adeguata e una buona base che possa resistere per tutta la serata e che, tra un brindisi e una portata, non vi faccia preoccupare per eventuali sbavature o macchie. Munitevi quindi di crema idratante, crema colorata oppure fondotinta, illuminante se lo desiderate, cipria e fixing spray!

Frozen

Amato dai più piccini ma anche dai più grandi, “Frozen” è uno dei franchising più di successo per Disney e se Elsa, la regina dei ghiacci, è una delle due protagoniste. Ad essere invece protagonista del suo make up è sicuramente l’ombretto rosa shocking glitterato. Perfetto da sfoggiare durante le festività!

Se volete ispirarvi proprio questo make up, la palette giusta è quella del brand di Chiara Ferragni in collaborazione con Douglas. Al suo interno tantissime sfumature dalle più neutre a quelle più shimmer, come “hi guys”, il colore di cui avrete bisogno per replicare il look di Elsa.

Harry ti presento Sally

Tra i film cult della storia del cinema contemporaneo c’è sicuramente “Harry ti presento Sally”. Impossibile non ricordare la celebre scena che vede una bravissima Meg Ryan impegnata a simulare un orgasmo davanti ad uno sbigottito Bill Crystal, nel bel mezzo del ristorante! A fine anni ’80 il make up si divideva già tra due estremi: quello super colorato e scintillante e quello effetto acqua e sapone sfoggiato dall’attrice.

Se siete fan del “poco impegno massima resa”, questo è il look che fa per voi. Non vi servirà altro che una buona base, una leggerissima passata di mascara e un rossetto cremoso color nude, come l’hydrating lipstick di Essence.

C’era una volta a…Hollywood

Se si parla di film cult non si può citare anche “C’era una volta a…Hollywood”, l’ultimo film di Quentin Tarantino, almeno in ordine di tempo, ambientato agli inizi degli anni ’70 e che vede tra i protagonisti attori del calibro di Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, che interpreta un’attrice divenuta famosa in quegli anni, tanto per la sua naturale bellezza quanto per il suo triste destino: Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski uccisa da Charles Manson, serial killer diventato famoso proprio in quegli anni.

Una piega ordinata e molto chic accompagna uno sguardo pulito e sobrio. Sharon Tate non aveva bisogno di troppi fronzoli per far esaltare la propria bellezza naturale. Così come non ne ha bisogno Margot Robbie e qualsiasi altra donna. Se vi piace questo make up concentratevi sulle sopracciglia pettinandole e riempiendo eventuali spazi con una matita apposita, come la “brow wiz” di Anastasia Bevery Hills, completa di scovolino.

Love Hard

Siete fan dei film romantici ambientati a Natale? Allora avrete sicuramente visto una delle novità proposte da Netflix! Stiamo parlando di “Love hard”, che vede come protagonista una Nina Dobrev alla ricerca del vero amore. Ma a colpire, oltre alla trama, sono sicuramente anche le foltissime ciglia dell’attrice.

Per questo look tutto quello di cui avrete bisogno sarà un buon mascara e un paio di ciglia finte, come queste di Glaze, bellissime per dare più profondità allo sguardo pur mantenendo un aspetto acqua e sapone, perfetto per il cenone con i parenti o per fare una buona prima impressione ai futuri suoceri.

Red Notice

Tra le novità di Netflix anche “Red Notice” avvincente film d’azione, a tratti anche divertente che vede l’interpretazione di tre attori d’eccezione, ovvero: Ryan Reynolds, Dwayne Johnson alias The Rock e l’affasciante Gal Gadot.

Così come il rosso è protagonista di “Red Notice”, è anche il colore protagonista delle feste natalizie. Se quindi volete andare sul sicuro con un make up più classico potrete optare per questo colore tanto elegante quanto d’effetto. M.A.C. Cosmetics propone il suo “Powder Kiss Lipstick” per un effetto matte che non ci faccia rinunciare all’idratazione.