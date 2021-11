Netflix rinnova il suo catalogo in occasione di dicembre 2021 inserendo nuovi prodotti audiovisivi per gli abbonati. Dopo aver scoperto alcuni dei titoli natalizi più in voga del momento, scopriamo quali sono i film e le serie tv che non dobbiamo assolutamente perdere!

Cosa vedere su Netflix a dicembre 2021: le serie tv

Dicembre si apre con l’arrivo della terza stagione di “Lost in Space”, remake dell’omonima serie tv del 1965 che racconta le vicende di una famiglia di pionieri spaziali che sono stati costretti ad atterrare su un pianeta sconosciuto dopo la rottura della loro astronave.

In arrivo anche la seconda parte della nuova stagione de “La Casa di Carta”, ormai arrivata alla quinta. Come è noto, la serie tv spagnola basata su una banda di rapinatori mascherati che non hanno nulla da perdere…o quasi. Gli affezionati del Professore non dovranno aspettare ancora a lungo, potranno infatti vederla su Netflix a partire dal 3 dicembre 2021.

Gli amanti del genere fantasy saranno contenti di sapere che la seconda stagione di “The Witcher” è prevista per il 17 dicembre 2021. La serie da cui sono stati tratti anche dei videogiochi di grande successo, è basata sulla Saga di Geralt di Rivia, del polacco Andrzej Sapkowski.

A fine mese sarà invece il turno di una novità, ovvero “Stay Close”, la miniserie basata sull’omonimo romanzo di Harlan Coben. Si tratta di un crime drama di origine britannica e uscirà sulla piattaforma nero-rossa il 31 dicembre.

Cosa vedere su Netflix a dicembre 2021: i film

Il 3 dicembre 2021 uscirà anche “Mixtape – Una cassetta per te” che racconta la storia dell’orfana dodicenne Beverly Moody che, alla vigilia dell’anno 2000 scopre un’audiocassetta registrata dai suoi genitori quando erano adolescenti: un particolare mix di canzoni che le darà la possibilità di conoscerli meglio.

Il 10 dicembre uscirà “The Unforgivable”, il film basato sulla miniserie britannica del 2009 dal titolo “Unforgiven” racconta la storia di una donna (Sandra Bullock) che tenta di ricostruire la propria vita dopo aver scontato la propria pena in prigione, dove era stata rinchiusa per aver commesso un crimine violento.

Lo stesso giorno uscirà su Netflix anche “Virtualmente reale”, film messicano la cui trama gira attorno a due ragazzi che iniziano a conoscersi (e a piacersi) virtualmente dopo essere venuti a contatto per via di un messaggio inviato per errore, ignorando però, di conoscersi anche nella vita reale.

Alla vigilia di Natale, il 24 dicembre, potrete vedere invece “Don’t look up”. Il film è la storia di una coppia di astronomi considerati di basso livello, che si accorgono dell’esistenza di un meteorite in rotta di collisione con la Terra e, per avvertire l’umanità dell’imminente pericolo che distruggerà il pianeta entro 6 mesi, intraprendono una sorta di tour mediatico. Il cast? Stellare! I protagonisti saranno interpretati infatti da Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio.

Cosa vedere su Netflix a dicembre 2021: se lo avete perso al cinema

Dicembre si apre anche con un grandissimo ritorno, quello de “Il Ciclone”, famosissimo film del 1996 diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni. La trama racconta una famiglia toscana che vive una vita tranquilla, almeno fino all’arrivo di un gruppo di ballerine spagnole, specializzate nel flamenco, che sono rimaste bloccate in paese.

Sempre parlando di grandi classici del cinema italiano, se non lo avete mai visto dal primo dicembre potrete recuperare anche “Il Postino”, noto per essere stato l’ultimo film dell’amatissimo attore napoletano Massimo Troisi venuto a mancare poche ore dopo la fine delle riprese.

Il 6 dicembre sarà invece il turno di un altro successo cinematografico. Su Netflix arriverà infatti “Joker”, che vede come protagonista Joaquin Phoenix nei panni del famosissimo antagonista della DC Comics. Il film è stato un successo su tutti i fronti aggiudicandosi il Leone d’oro alla 76° Mostra del Cinema di Venezia, due Golden Globe e due Premi Oscar.