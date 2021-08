La cura della pelle è un trattamento molto importante, soprattutto in previsione dell’estate quando a causa dell’eccessiva esposizione al sole, possono formarsi le cosiddette macchie solari che sono un inestetismo che colpisce moltissime donne. Cerchiamo di capire come fare a eliminarle e quali sono le cause per cui tendono a manifestarsi.

Macchie solari

I bagni al mare sotto il sole sono molto piacevoli, ma durante questo periodo dell’anno è molto utile proteggere la pelle dall’eccessiva esposizione ai raggi solari in modo da non avere delle brutte sorprese in futuro. Le scottature o gli eritemi sono in agguato, ma sulla pelle si possono anche presentare le macchie solari di colore bruno che sono alterazioni della pigmentazione dovute a una produzione eccessiva di melanina.

Il volto, il décolleté, ma anche il dorso delle mani sono alcune delle zone maggiormente esposte al sole e quindi conseguenza delle macchie solari.

Cominciano a manifestarsi dopo l’estate e tendono a essere permanenti nel tempo. Compaiono nel momento in cui la pelle non è protetta nel modo giusto dai raggi ultravioletti per cui si formano queste macchie che sono un inestetismo difficile da eliminare.

I motivi per cui tendono a formarsi possono essere vari. Oltre alla produzione non omogenea di melanina per via di esposizioni solari intense e frazionate durante l’anno, vi sono anche prodotti di make up che contengono profumo e quindi possono esporre la pelle a delle macchie solari.

I fattori ormonali dovuti alla menopausa, la gravidanza, ma anche la presenza di aree infiammate come la ceretta sono cause di questo inestetismo.

Assumere anche dei prodotti o degli antiinfiammatori dall’effetto fotosensibilizzante o fotoattiva contribuisce all’insorgenza di questo inestetismo che rischia di minare l’insicurezza e l’autostima di alcune donne.

Macchie solari: consigli

Dal momento che eliminare queste macchie può essere molto difficile, vi sono alcune soluzioni e suggerimenti che sarebbe meglio seguire per cercare di prevenirle. Per trattare le macchie solari bisogna seguire alcune regole, tra cui sottoporsi a un trattamento schiarente, anche se non è il solo rimedio efficace. Una crema come Clear Skin a base naturale contribuisce a rimuoverle.

Bisogna poi evitare l’esposizione al sole soprattutto nelle ore più calde della giornata, quindi nell’arco di tempo che va tra le 11 e le 18. In caso si uscisse, sempre meglio proteggersi con un prodotto che sia adatto al proprio fototipo di pelle o indossare un cappello, possibilmente con visiera per proteggere anche gli occhi dal sole. Non sono consigliabili le lampade abbronzanti perché causano danni.

Molto importante usare delle creme ad alta protezione solare, dal fattore 50 oppure assumere alimenti che siano ricchi di flavonoidi e abbiano proprietà antiossidanti, tra cui kiwi, carote, pomodori e agrumi. Le protezioni, gli schermi solari si usano, non soltanto con l’esposizione al sole, ma anche quando si sta all’aperto per almeno 15 minuti.

Bisogna anche continuare a metterla subito dopo il trattamento in modo da mantenere i risultati ottenuti. Sarebbe utile anche applicare la crema sullo scollo e le mani in modo da proteggere queste zone molto sensibili ed esposte al sole.

