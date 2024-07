Qual’ è la storia vera dietro al film del 1989 “L’uomo dei sogni“? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

L’uomo dei sogni: la storia vera

“L’uomo dei sogni” è un film del 1989, diretto da Phil Alden Robinson con Kevin Costner nei panni del protagonista, ed è basato sul romanzo del 1982 di W.P. Kinsella “Shoeless Joe”. Il libro, a sua volta, prende ispirazione da una storia vera, quella di Joe Jackson, detto “Shoeless“. Jackson è stato uno dei giocatori di baseball più forti mai esistiti, la cui carriera fu però macchiata da uno scandalo che scosse l’interno mondo dello sport. In pratica Joe Jackson, assieme a sette compagni di squadra, fu accusato di aver preso del denaro da alcuni scommettitori per perdere volutamente la World Series del 1919. Lo scandalo passò alla storia come lo scandalo dei Black Sox e portò alla radiazione da baseball professionistico di Jackson e dei suoi compagni di squadra. Nonostante le accuse, Joe Jackson si è sempre professato innocente. Questa è quindi la storia vera dietro la quale di basa il film “L’uomo dei sogni”, nel quale sono però sono presenti diversi fatti soprannaturali mai successi.

L’uomo dei sogni: la trama del film

Come abbiamo appena visto, il film “L’uomo dei sogni” del 1989 si basa sullo scandalo dei Black Sox, scandalo che coinvolse otto giocatori professionisti di baseball, tra cui il noto Joe “Shoeless” Jackson. Nel film però ci sono diversi eventi mistici e soprannaturali che sono frutto della fantasia del regista. Ma, qual è la trama de “L’uomo dei sogni”? Il protagonista della pellicola è Ray Kinsella, un agricoltore che vive nello Stato dell’Iowa assieme alla moglie Anni e alla figlia Karin. Ray è un grande appassionato di baseball e un giorno, mentre sta passeggiando nel suo campo di granoturco, sente una voce sussurrargli: “se lo costruisci, lui tornerà”. Inizialmente Ray Kinsella pensa di essersi immaginato questa voce, che però continua a tornare. L’agricoltore inizierà così a costruire un campo di baseball regolamentare dietro al sua casa. Una volta completato il campo, 8 giocatori di baseball cominciano ad apparire, gli 8 che nel 1919 furono radiati dal baseball professionistico. Tra loro anche Joe Jackson. Per Kinsella quello che accade è incredibile ed è solo il primo evento che gli cambierà la vita. Sono tanti i compiti che la voce gli affiderà, e in questo modo Ray capisce che tutto è collegato. “L’uomo dei sogni” è un film capolavoro, da vedere almeno una volta nella vita. Pensate che la fattoria, situata a Dyersville, è diventata una meta turistica dopo l’uscita del film.

L’uomo dei sogni: il cast del film

Nei panni del protagonista, Ray Kinsella, troviamo l’attore, regista e produttore cinematografico statunitense Kevin Costner, che abbiamo visto recitare in tantissimi film quali: “Balla coi lupi”, “Robin Hood – Principe dei ladri”, “Guardia del corpo” con Whitney Houston, “Un mondo perfetto” e “JFK – Un caso ancora aperto”. Nei panni di Joe Jackson troviamo l’attore Ray Liotta, la moglie di Kinsella, Anni, è interpretata dall’attrice Amy Madigan, mentre la figlia Karin da Gaby Hoffmann.