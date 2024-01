Scopriamo insieme in che segno cade la Luna piena di questo mese, prevista per il 25 gennaio 2024.

Domani, giovedì 25 gennaio 2024, il cielo notturno si prepara ad ospitare un magnifico spettacolo luminoso: la prima Luna piena dell’anno. Ma in quale segno zodiacale cadrà?

La prima Luna piena del 2024 è la Luna del Lupo

Conosciuta anche come Luna del Lupo, questa denominazione affonda le sue radici nelle antiche usanze dei nativi americani, i quali utilizzavano il calendario lunare per vivere in armonia con la natura. Ogni plenilunio dell’anno veniva chiamato con un nome che rifletteva fenomeni ed eventi naturali rilevanti per le comunità. Gennaio era denominato Luna del Lupo in onore dei branchi di lupi che ululavano durante gli inverni rigidi dell’epoca. È proprio in questo mese, infatti, che i lupi danno inizio alla stagione riproduttiva, richiamandosi con ululati lunghi e profondi, così da poter delineare il loro territorio.

La Luna piena del 25 gennaio 2024: in quale segno cade?

Ma in quale segno zodiacale si collocherà questa straordinaria Luna del Lupo? Secondo gli astrologi, la Luna piena del 25 gennaio 2024 avrà un impatto significativo su ben quattro segni zodiacali: Bilancia, Ariete, Capricorno e Cancro. Per i nati sotto questi segni, si prevede un periodo di intense energie e scompensi motivi. Vediamo insieme come ciascuno di questi segni potrebbe essere influenzato dalla potente Luna piena:

Bilancia Per i nati sotto il segno della Bilancia , la Luna del Lupo porterà un periodo di riflessione profonda, perfetto per mettere in discussione scelte e priorità. Sarà un’occasione preziosa per guardare dentro sé stessi.

Per i nati sotto il segno della , la porterà un periodo di riflessione profonda, perfetto per mettere in discussione scelte e priorità. Sarà un’occasione preziosa per guardare dentro sé stessi. Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, la Luna piena potrebbe portare un aumento di energia e motivazione. Si prospetta un periodo ideale per avviare nuovi progetti. Tuttavia, è importante fare attenzione e non agire in modo impulsivo.

Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno, invece, la Luna piena vi invita ad affrontare con coraggio e determinazione le questioni in sospeso. Solo superando queste sfide potranno andare avanti e concentrarsi sul futuro.

Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, la Luna del Lupo potrebbe influenzare l’umore, portando a molte emozioni contrastanti. L’importante è non lasciarsi sopraffare, ma canalizzare questa energia emotiva in hobby e passioni.

Il 25 gennaio 2024 la Luna piena sarà visibile intorno alle ore 21.00, quando raggiungerà la sua massima luminosità e brillerà nel cielo notturno. Un evento davvero imperdibile. Non ci resta che aspettare per ammirare questo spettacolo celeste e chissà… magari sentire qualche ululato!

