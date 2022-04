Sotto la guida di Rudy Zerbi, Luigi Strangis è di certo uno dei protagonisti di Amici 21. Non tutti sanno però che, dal 2016, il 21enne combatte contro il diabete ed è costretto a vivere con un dispositivo per controllarlo, come rivelato dai suoi genitori al settimanale Di Più.

“Per stare bene porta sulla pelle un piccolo apparecchio”

Come raccontato dalla coppia, in quell’anno Luigi Strangis non smetteva di dimagrire nonostante mangiasse molto. Questa ha portato il ragazzo a effettuare dei controlli approfonditi, che hanno diagnosticato il diabete.

“Ora per stare bene porta sulla pelle un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina ogni volta che ne rileva il bisogno”, ha spiegato la madre.

Luigi Strangis usa la musica per smorzare lo stress

Luigi Strangis ha deciso di entrare nella scuola di Amici per coronare il suo sogno di artista. Durante alcune puntate del daytime, il cantante ha confidato a Maria De Filippi di non essere menefreghista come pensa qualcuno, ma di essere costretto a smorzare le proprie emozioni proprio a causa della sua patologia.

Lo stress potrebbe infatti causargli alcune problematiche, che la musica, da sempre la grande passione di Strangis, riesce però a calmare.

I genitori sono preoccupati per il mondo dello spettacolo

I genitori hanno svelato la propria preoccupazione sui pericoli celati dal mondo dello spettacolo, ma augurano al figlio di riuscire a realizzare i propri sogni.

