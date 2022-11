Ha 28 anni, è nato in provincia di Napoli e di professione fa il modello: Luciano Punzo, ex tentatore di Temptation Island, è un nuovo concorrente del Gfvip

Entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7 il 3 novembre 2022, Luciano Punzo ha alle spalle un’ esperienza a Temptation Island come tentatore e attualmente lavora come modello.

Che cosa sappiamo di lui e della sua vita? Proviamo a raccogliere qualche informazione sul giovane modello partenopeo.

Luciano Punzo: chi è il gieffino ed ex tentatore?

Luciano Punzo, di origini partenopee, è nato a San Giorgio Cremano in provincia di Napoli il 26 marzo 1994 sotto il segno dell’Ariete e attualmente ha 28 anni.

Padre di una bambina di nome Eva avuta con la ballerina Valeria Iacomino, Punzo non è un volto estraneo alla televisione. È stato infatti Mister Italia nel 2017, ha partecipato nel 2020 a Pechino Express in coppia con Gennaro Lilllio (anche lui modello ed ex concorrente del Grande Fratello) e nel 2021 è approdato a Temptation Island vestendo i panni del tentatore.

“Galeotta fu l’isola“: proprio dentro il noto programma condotto da Filippo Bisciglia, Luciano Punzo ha conosciuto Manuela Carriero, allora entrata nel format fidanzata e uscita single o meglio, in compagnia proprio del giovane modello.

Molto legato alla madre e alla famiglia in generale, Luciano Punzo ama molto i tatuaggi (sono diversi i tattoos che porta sul corpo, come la scritta “smile” sul polso sinistro) e ama particolarmente anche lo sport.

Nel corso della sua carriera e dopo avere vinto il titolo di Mister Italia nel 2017, Punzo è stato ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e ha realizzato numerose campagne fotografiche, diventando un modello professionista a tutti gli effetti. Tra le altre cose, poi, Punzo è stato anche operatore antincendio in autostrada e ha successivamente deciso di frequentare l’Accademia di Cinema e Teatro a Roma, con l’aspirazione di diventare anche attore.

Il 3 novembre 2022 Luciano Punzo entra ufficialmente a fare parte del cast del Grande Fratello Vip 7 e comincia per lui una nuova ed esilarante avventura.

Punzo è ovviamente presente anche sui social ed è anche molto attivo; il suo profilo Instagram attualmente conta di 247 mila follower per un totale di 265 post pubblicati, tra fotografie professionali nelle vesti di modello e fotografie più legate alla vita quotidiana in cui si mostra insieme alla figlia.

La vita privata di Luciano Punzo

Sulla vita privata di Luciano Punzo ci sono un po’ di punti interrogativi; dopo la sua esperienza a Temptation Island, lui e Manuela Carriero (prima fidanzata con Stefano Sirena) hanno iniziato una bella storia d’amore, proprio come hanno sempre dimostrato anche le foto pubblicati sui social network di entrambi. Con il passare del tempo, però, si è sentita aria di crisi, tanto che la coppia aveva annunciato una sorta di pausa di riflessione, risolta però nel giro di poco tempo.

Stando ai vari rumors circolanti sul web, a quanto pare Punzo e Carriero, a oggi, non starebbero più insieme: lo stesso Alfonso Signorini nella puntata del 3 novembre 2022 ha annunciato l’ingresso di Punzo sottolineando in diretta il suo stato sentimentale da “single”. I due si sono effettivamente lasciati?