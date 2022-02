Dopo aver praticamente mostrato il suo sostegno incondizionato verso Manila Nazzaro – attuale concorrente del GF Vip 6 – Lorenzo Amoruso ha lasciato presagire una crisi sentimentale tra loro.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

Attraverso un inaspettato post via social, Lorenzo Amoruso ha praticamente ammesso di non riconoscere più Manila Nazzaro e, per questo, avrebbe deciso di ritirarsi momentaneamente nel massimo riserbo e di comprendere meglio i suoi sentimenti per la showgirl (con cui ormai fa coppia fissa da anni).

“Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”, ha dichiarato Lorenzo Amoruso.

I motivi

Ancora non è chiaro quali potrebbero esser state le ragioni che lo abbiano spinto a prendere le distanze di Manila e in tanti sui social si domandano se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, soprattutto, i due riusciranno a chiarirsi al GF Vip 6.

Al momento sulla questione tutto tace.

Lorenzo Amoruso contro Nicola Pisu

Nelle ultime ore Lorenzo Amoruso era intervenuto via social per prendere le difese di Manila, che era finita nel mirino di Nicola Pisu per una frase da lei pronunciata al GF Vip. Attraverso i social il fidanzato dell’ex Miss aveva scritto:

“Whao, quanti fenomeni da tastiera esistono in questo mondo virtuale. Beh sicuramente se avete visto solo 7 secondi del video, ovviamente screditate Manila, se pero cercate di vedere e capire il video intero forse, forse capireste o dovreste capire che quella frase per quanta forte e magari sbagliata era riferita a sua volta all’infelice frase di Nicola rivolta a Miriana ‘ti meriti uomini che ti trattano male o cosa simile’ dove se volete ricordare lo stesso Signorini chiese a Nicola di scusarsi.

Infatti sempre se ricordo bene fu nominato da quasi tutta la casa e fu eliminato. – ha concluso Lorenzo Amoruso – Quindi se volete strumentalizzare i 7 secondi siete liberi di farlo ma Manila Nazzaro non ha mai augurato la morte a nessuno, buona vita”.