Come si vestiva Kim Kardashian prima di diventare Kim Kardashian? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

10 look che Kim Kardashian (oggi) non indosserebbe: gli outfit del passato

Oggi, Kim Kardashian è una delle donne più famose al mondo, icona della moda e regina di stile, da anni si fa sempre notare per i suoi outfit, per questo è anche la donna più ricercata dagli stilisti più importanti che pagherebbero carte false per averla. Ma, come si vestiva Kim Kardashian prima di diventare famosa? Una quindicina di anni fa, quindi nel primo decennio degli anni Duemila, Kim Kardashian era solamente una giovane donna che amava la moda e che, per vestirsi, seguiva i vari trend del momento. Se nel 2022 le è stato conferito il premio come Fashion Icon, quindici anni prima probabilmente nessuno avrebbe scommesso che ciò sarebbe potuto accadere. Oggi neppure la stessa Kim Kardashian si vestirebbe come ha fatto tanti anni fa ma, vediamo adesso insieme 10 outfit del passato, per l’esattezza tra il 2006 e il 2008, della bella imprenditrice e modella statunitense:

Maglione lungo di colore rossa con scollo rotondo abbinato a un paio di leggins al polpaccio neri e a un paio di décolleté open toe di colore oro. Maglia bianca a maniche lunghe con scollo profondo abbinata a una gonna midi di colore nero e a un paio di décolleté open toe nere. Vestito midi a maniche corte bianco con righe verticali colorate abbinato a un paio di stivali bianchi con tacco. Vestito midi di colore verde pastello abbinato a un paio di décolleté open toe bianche con tacco e a una pochette bianca. Camicia lunga a righe verticali con sopra una canotta marrone abbinata a un paio di jeans bianchi skinny e a un paio di décolleté open toe bianche e gialle. Maglia lunga marrone abbinata a un cardigan bianco e a un paio di jeans dritti e a un paio di zeppe marroni. Felpa a maniche lunghe con stampe abbinata a una t-shirt nera e a un paio di leggins neri. Ai piedi delle décolleté nere open toe. Vestito midi a maniche corte con profonda scollatura e di colore marrone abbinato a un paio di sandali color panna. Vestito midi a righe bianche e viola abbinato a un paio di sandali con tacco di colore bianco. Camicia bianca lunga con sotto una maglietta nera e abbinata a un paio di jeans e un paio di zeppe rosse.

Kim Kardashian oggi: gli abiti più sexy

Dopo aver visto alcuni degli outfit del passato di Kim Kardashian, vediamo insieme quali sono alcuni degli abiti più sexy che l’imprenditrice statunitense ha indossato nel corso di questi ultimi anni:

Abito formato da pannelli di maglia legati insieme da fili incrociati. Abito davvero super sexy, si tratta di una creazione Namita Khade.

Abito trasparente colmo di pizzi, guaine e aderenze varie, indossato quando aspettava il figlio Saint. Si tratta di una creazione Givenchy .

. Diverse tute latex per un effetto seconda pelle in grado di enfatizzare tutte le curve.

