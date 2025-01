Un cambio di look sorprendente

Lisa Rinna, la celebre star della televisione americana, ha fatto parlare di sé durante la settimana della moda di Parigi, presentando un audace bob nero che ha lasciato tutti senza parole. A 61 anni, la Rinna ha deciso di abbandonare il suo iconico taglio pixie biondo per un look completamente nuovo, con un bob liscio che le arriva alle spalle e una frangia netta. Questo cambiamento ha catturato l’attenzione dei media e dei fan, che si sono chiesti se si trattasse di una parrucca o di un vero e proprio cambiamento di colore.

Un outfit da red carpet indimenticabile

Per l’occasione, Lisa ha scelto un abito maxi bianco con scollatura profonda, indossando un blazer senza reggiseno che ha messo in risalto la sua figura. Ha completato il look con un paio di tacchi neri e una cintura scintillante che accentuava il suo punto vita. Il trucco audace, con ombretto nero smokey e rossetto nude lucido, ha ulteriormente esaltato la sua bellezza, mentre Lisa si mostrava sorridente e sicura di sé sul tappeto rosso, pronta a godersi l’evento.

Riflessioni sui cambiamenti estetici

Negli ultimi tempi, Lisa ha affrontato diverse critiche riguardo ai suoi cambiamenti di aspetto. Recentemente, ha condiviso sui social media di aver deciso di dissolvere le iniezioni di SkinVive, che le avevano conferito un volume indesiderato. In un video su Instagram, ha avvertito i suoi follower di fare attenzione a questi trattamenti, sottolineando che, contrariamente a quanto affermato, le iniezioni possono effettivamente aggiungere volume. Questo ha suscitato un acceso dibattito tra i fan, alcuni dei quali si sono divertiti a commentare il suo ‘nuovo viso’.

Un’evoluzione continua

Lisa Rinna non è nuova a cambiamenti di stile audaci. Già in passato, ha sperimentato con look diversi, come un pixie scuro che ricordava Kris Jenner. Durante la settimana della moda di Parigi dello scorso anno, ha sfoggiato capelli platino che mettevano in risalto i suoi tratti distintivi. La sua capacità di reinventarsi e di affrontare le critiche con ironia la rende una figura affascinante nel panorama delle celebrità. Con ogni nuovo look, Lisa continua a sorprendere e a ispirare, dimostrando che la bellezza è un viaggio in continua evoluzione.