Ormai lo sappiamo, il make up non ha solo la funzione di abbellire, ma anche di correggere quei piccoli particolari con cui proprio non riusciamo a vederci. Tra le tendenze più recenti a riguardo c’è il lip blushing, una novità che sembra essere nata dall’unione del filler con il tatuaggio per le labbra.

Decisamente più duraturo dei lip gloss al mentolo o al peperoncino che agiscono temporaneamente sui capillari, con un effetto più naturale del filler e dal risultato ben definito come quello di un tatuaggio. Scopriamo qualcosa di più su quella che sembra essere la soluzione perfetta per le nostre labbra.

Cosa è il lip blushing

Correggere le tue labbra rendendole più definite e voluminose è il tuo sogno ma temi l’effetto “finto” del filler? Una delle ultime tendenze in fatto di beauty è il lip blushing e sembra proprio essere la soluzione che stavi cercando.

Si tratta appunto di una tecnica semipermanente che è anche una perfetta via di mezzo tra il classico filler e il lip gloss dall’effetto rimpolpante, unita alla tecnica del tatuaggio già conosciuta nel mondo del make up. Ecco come funziona e quanto dura.

Cosa è il lip blushing: filler e trucco semipermanente

Il lip blushing nasce per colorare e definire le labbra, ma a differenza del trucco semipermanente non va solo ad esaltarne il colorito con pigmenti simili al nostro incarnato stratificati a piacere.

Pare infatti che doni anche un effetto più voluminoso alle labbra, per un risultato molto più naturale rispetto al filler.

La differenza con il classico riempimento però è anche nella durata di gran lunga minore rispetto al filler. Il che lo rende perfetto per chi, magari, teme l’effetto drastico delle punturine.

Cosa è il lip blushing: come funziona

Prima iniziare il trattamento, si valuta osservando le simmetrie del viso e della zona da trattare, la forma e il colore più giusti da dare alle labbra. Il procedimento durante la prima seduta, dura tra la ora e mezza e le due ore, per essere sicuri di non lasciare nulla al caso.

Successivamente viene applicata sulle labbra una crema anestetizzante che funge anche da lenitivo, per non irritare troppo la zona comunque delicata e si procederà con il vero e proprio trattamento del lip blushing. A fine seduta il colore delle labbra sembrerà più intenso del previsto, ma sarà del tutto normale. Per vedere il risultato vero e proprio bisognerà attendere qualche settimana, quando il pigmento inizierà a schiarirsi.

Cosa è il lip blushing: quanto costa e durata

I prezzi, qui in Italia, si aggirano attorno ai 500 o 600 euro per la prima seduta e un prezzo tra i 150 e i 250 euro per una seconda seduta che avverrà almeno 40 giorni dopo la prima. Per un risultato perfetto, il trattamento andrebbe ripetuto una volta l’anno.

La durata dipende da diversi fattori. Come abbiamo già detto, il punto di forza del lip blushing è proprio nel fatto che può essere ripetuto a piacimento, ma l’effetto definitivo si allunga o si accorcia in base alla pelle trattata (ovviamente diversa da persona a persona) e a quanto si espone la zona ad agenti esterni come il troppo sole o il fumo.