Libri di fine ottobre: le ultime novità del mese

Dalla Messina passando per Turton, sono alcuni dei libri in libreria da leggere in questo fine di ottobre per ogni genere e gusto letterario.

Il mese di ottobre che sta per concludersi porta in libreria moltissimi libri che stanno per uscire. Sono romanzi, opere di cui sentiremo sicuramente parlare che raccontano di attualità ma non solo. Scopriamo alcune di queste storie, i libri da leggere e gli autori da conoscere tra emergenti, ma anche del passato.

Libri di fine ottobre

Il mese di ottobre è sicuramente noto per essere alquanto prolifico per quanto riguarda i libri prossimamente in uscita. Sono questi i periodi di avvicendamento al Natale per cui ecco che molte librerie si stanno preparando per accogliere le ultime novità del mese in modo da essere pronti per le festività riguardo i volumi da regalare.

Questo è il periodo in cui è bene annotare le ultime uscite in modo da poterle leggere. In vista della stagione di Halloween, sono anche molte le storie a tema che parlano di streghe e di altre avventure ambientate durante questa festa. Molti gli autori e autrici da leggere proprio per calarsi pienamente nelle atmosfere di questa celebrazione di origine celtica.

La stagione autunnale poi, con le sue atmosfere, con il fatto che, complice anche l’abbassamento delle temperature, si stia maggiormente in casa, porta proprio ad avvicinarsi alla lettura e leggere quei libri appena usciti o che usciranno a breve per soddisfare i gusti dei vari lettori e lettrici in trepidante attesa del loro autore preferito.

Libri di fine ottobre: consigli

Le prossime uscite in concomitanza con la fine del mese di ottobre ma anche ai primi di novembre risentono molto del clima e dell’attualità di questo periodo. Il conflitto israelo-palestinese è sicuramente una tematica molto calda che alcuni autori hanno voluto trattare come Pappé che tratta la questione da un punto di vista storico e non solo.

Considerando che mancano pochi giorni ad Halloween, ci sono anche opere, romanzi che risentono del periodo come Shirley Jackson con La lotteria o Paranoia per vivere le atmosfere del periodo. Esce anche il nuovo libro di Laura Imai Messina che tanto successo ha ottenuto con i romanzi precedenti.

Tra le nuove uscite letterarie, si segnalano anche i libri come la torre d’avorio oppure il nuovo giallo di Stuart Turton per gli amanti del mistero e dell’indagine. Si cita poi Electra per Il Saggiatore che sicuramente ha una storia che attira moltissimo ed è molto amata oppure Corpo, umano di Lingioni.

Ni giorni scorsi è uscito anche il libro di Alessandro Cattelan, una guida di New York per chi visita per la prima volta la città e vuole conoscerla in ogni minimo dettaglio tra segreti, curiosità e molto altro. Non mancano poi i volumi di saggistica da Carola Barbero a Flavio Parisi che prende ispirazione da un detto giapponese per parlare della capacità di alzarsi.

Libri di fine ottobre online

Online sono diverse le opere e i romanzi a disposizione sul sito di Amazon dove sono varie le offerte e promozaioni. Qui sotto una classifica di tre dei libri in uscita a fine ottobre accompagnati dalla trama di ogni opera in modo da capire se possa andare bene.

1)Laura Imai Messina, Tutti gli indirizzi perduti

L’italiana scrittrice Messina, da anni residente in Giappone, racconta di una storia ambientata nell’ufficio postale di Seto, in Giappone si conservano le lettere spedite a destinatari irraggiungibili: amici, parenti, ecc. Sono come parole in bottiglia che possono lenire e curare.

2)Stuart Turton, L’ultimo omicidio alla fine del mondo

Stuart Turton torna in libreria con una storia carica di mistero in un villaggio distrutto da una fitta nebbia che ha intaccato la vita di ogni abitante portandoli a perdere la memoria. Nessuno sa cosa è accaduto e tra di loro c’è un assassino da scovare in fretta perché il tempo ormai stringe.

3)Violetta Bellocchio, Electra

Una donna, l’autrice, in questo caso, che decide di tagliare ogni legame dopo che il suo corpo è stato oggetto di violenza. Un libro sulla trasformazione del dolore per riprendere in mano la propria vita, la propria identità e per tornare a vivere-

Oltre a questi libri in uscita nei prossimi giorni, non mancano quelli a tematica femminista per conoscere meglio la donna.