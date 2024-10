Libri da leggere in autunno: quale scegliere

Da Paola & Chiara passando per le autrici giapponesi, sono diversi i libri da leggere per la stagione autunnale.

Questo è il momento in cui le librerie, le case editrici, ma anche le biblioteche preparano la lista dei prossimi libri da inserire in catalogo per la gioia delle lettrici. In questo periodo sono varie le novità che usciranno nei prossimi giorni o che sono già uscite. Vediamo le novità e quali attendono di essere scoperti e letti.

Libri di settembre

Il mese di settembre significa non solo il ritorno alla routine, ma anche a nuovissimi romanzi da leggere. In autunno poi è l’occasione per coltivare una passione come i libri riuscendo a trovare il tempo per l’ultimo acquisto letterario e quindi capire come impiegare anche il proprio tempo in casa durante il giorno o la sera.

Sono volumi che sicuramente possono dare molto alle lettrici in quanto le accompagnano in queste serate. Le storie d’amore, ma anche i momenti di raccoglimento o i romanzi di formazione sono solo alcune delle novità letterarie che è possibile trovare tra le pagine e che permettono di conoscere meglio sé stessi.

I libri poi rappresentano, da sempre, un rifugio piacevole dalla quotidianità e dai momenti difficili. Tuffarsi tra le pagine di un libro dopo una giornata stancante è sicuramente l’ideale anche perché un libro è sicuramente in grado di lenire le ferite dell’anima e dello spirito, in generale. Sono una piacevole compagnia in ogni momento.

Libri di fine settembre: uscite

Le varie case editrici come Neri Pozza, Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, Adelphi o Il Saggiatore, solo per citarne alcune, sicuramente sono in grado di riempire le librerie e gli scaffali delle biblioteche di tanti nuovi libri che aspettano di essere letti dalle lettrici. Ogni donna potrà incontrare storie di scrittori affermati o emergenti.

Sono per tutti i generi: dalla narrativa sino ad arrivare alla saggistica. Ogni opera presente in questa libreria trova sicuramente l’opportunità migliore per poter esprimere ogni genere di emozione e sensazione per letture piacevoli e impagabili. Nei giorni scorsi è uscito il nuovo romanzo di Pulixi dal titolo La donna del pozzo che mescola noir, thriller e commedia.

Le amanti del genere romance, quindi romantico, potranno leggere il nuovo libro di Nicholas Sparks per Sperling & Kupfer, uscito il prossimo 24 settembre dal titolo Quanti miracoli con atmosfere già note alle lettrici. Torna poi in libreria Tracy Chevalier con La maestra del vento che sicuramente attirerà l’attenzione di molte.

Maurizio Faggiani torna in libreria con Basta un po’ di vento e le sue storie ambientate nell’Oltrepo’ Pavese. Chi ama il mondo della Dark Academia non può perdere Vita nostra, tentativi ed errori con un linguaggio che sa di magia oppure La vita contro di Rita Ragonese. Arriva poi in libreria Donnole in soffitta ed è già presente il libro su Paola & Chiara per conoscere la loro storia.

Libri di fine settembre Amazon

Il sito di e-commerce di Amazon propone una serie di romanzi da leggere per iniziare l’autunno. Qui scopriamo alcuni dei tre libri migliori in uscita a breve scelti tra quelli che possono maggiormente piacere accompagnati da una trama di ognuno.

1)Sisters. La nostra storia incredibile, Paola & Chiara

Il duo delle sorelle e artiste Iezzi racconta il loro percorso artistico, musicale, ma anche personale. Dagli esordi negli anni 80 sino al successo di oggi passando per la vittoria di Sanremo arrivando anche alle delusioni e sconfitte della loro vita personale e privata.

2)Donnole in soffitta, Hiroko Oyamada

Sono tre cene tra amici dove l’autrice giapponese invita anche a una riflessione tra fertilità, maternità, ma anche paternità e mascolinità oltre alla vita coniugale nel Giappone odierno. Indaga l’animo umano, le sue certezze, dubbi, ecc.

3)Basta un filo di vento, Maurizio Faggiani

Ambientato nelle colline tra il Po e l’Appennino, il nuovo libro di Faggiani racconta di attaccamento alle radici, delle proprie origini grazie a una tenuta da preservare. Un incontro con l’altro, ma anche con il territorio e la natura che si fa consolatrice, partecipe delle avventure dei protagonisti.

Oltre ai tanti libri da leggere, anche i migliori audiolibri per continuare a conoscere le storie.