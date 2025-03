Gioielli in ordine: i passaggi per l’organizzazione

I gioielli come le collane e gli anelli si possono riporre in scrigni e portagioie anche dal sapore vintage.

Quando ci si prepara per un’uscita importante non sempre si riesce ad avere a portata di mano tutto ciò che serve. Per quanto riguarda i gioielli bisogna cercare di metterli in ordine. Farlo è molto semplice con strumenti e contenitori che sicuramente aiutano a organizzarsi. Vediamo quali scegliere e come fare a ordinarli.

Gioielli in ordine

I gioielli, quindi collane, bracciali, anelli, ecc. non sono soltanto abbellimenti ma dei veri e propri accessori che necessitano non solo di cura ma anche di organizzazione. Avere questi accessori in ordine permette di trovarli immediatamente senza dover rinunciare all’estetica ma fare in modo che siano sempre a disposizione ogni qualvolta li vogliamo indossare.

Provare a mettere questi accessori in ordine è importante non solo per una questione estetica ma anche funzionale. Metterli in un contenitore apposito permette di trovarli con una certa facilità ma allo stesso tempo evita i grovigli che possono formarsi tra un gioiello e l’altro dal momento che sono tutti in ordine e ben organizzati.

Mettere i gioielli in ordine equivale anche ad avere un ambiente maggiormente ordinato, organizzato, ma anche elegante al tempo stesso. Una delle prime regole è provare ad adoperarsi con costanza e impegno avendo il giusto rigore per compiere questo atto. Avere degli oggetti a portata di mano che possono fungere da contenitori per questi accessori permette sicuramente di tenerli più al riguardo e averne maggiore cura.

Gioielli in ordine: consigli

Per avere i gioielli in ordine ci sono dei contenitori molto pratici e chic che sicuramente possono aiutare. Un esempio è lo scrigno di cui esistono una serie di modelli: vintage, in legno, in vetro ma anche con cassetti o senza. Si possono anche posizionare in un angolo del bagno, in una mensola o accanto al comodino del proprio letto.

Ovviamente sarà necessario fare una cernita dei vari accessori presenti in casa, cominciando da quelli che non si indossano più e andranno scartati per poi procedere con gli orecchini, le cavigliere, ecc. Un altro contenitore utile è il posacenere vintage della nonna che, all’occorrenza, può trasformarsi in un portagioie.

Un oggetto del genere aiuta a tenere i gioielli in ordine ma anche ad avere un accessorio chic ed elegante. Il portagioie è lo strumento ideale anche perché è estetico ma molto pratico. Un modello ad albero aiuta a tenere ordinati gli orecchini, bracciali e anche gli orologi. Un perfetto alleato anche per evitare grovigli.

Le varie scatole in materiali diversi ma anche da scegliere a seconda delle dimensioni possono essere utili per riporre i propri gioielli e suddividerli in base alle varie categorie. Per quanto riguarda i viaggi o le trasferte di lavoro, un portagioielli da viaggio è l’ideale. Le varie scatole aiutano a dare un tocco diverso all’ambiente e anche all’organizzazione, in generale.

Gioielli in ordine Amazon

1)Belle Vous espositore gioielli porta orecchini e porta collane

Un porta gioielli da tavolo con supporto nero dove poter posizionare gli orecchini ma anche le collane evitando che si possano aggrovigliare. Dispone di 23 ganci per appendere ogni tipo di gioiello. Il design è girevole ed è indicato per ogni stanza della casa: dal bagno alla stanza da letto o da posizionare sul comodino o scrivania.

2)talifoca porta gioielli donna cofanetto portagioie

Un portagioie con ben due strati per contenere ogni tipo di gioiello. Molto resistente con interno in velluto che protegge dai graffi. Ha una serratura in metallo che tiene al sicuro i vari gioielli in modo da preservarli. Molto compatto e ben organizzato.

3)Yutuy scatola portagioie a 3 livelli

Una scatola portagioie indicata anche per i viaggi con un design a 3 livelli. Gli scomparti sono ben separati con tasche in velluto per riporre anelli, orecchini e braccialetti, ma anche collane. Molto elegante con il lucchetto in metallo resistente e durevole. In pelle sintetica con interni raffinati.

Tra i vari gioielli da mettere in ordine anche le collane choker che non passano mai di moda.