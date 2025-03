Lingerie: i modelli sexy

La lingerie dei vari brand punta a reggiseni in pizzo, guepiere ma anche bralette per ogni occasione.

Quando si parla di lingerie si pensa sempre a capi molto sensuali e sexy. Con San Valentino ormai passato, il bisogno di farsi desiderare cresce sempre più. A tal proposito, sono davvero tanti i marchi, i modelli ma anche i brand su cui puntare per quanto riguarda i capi del genere. Scopriamo insieme le ultime novità e su quali puntare per catturare l’attenzione del partner.

Lingerie

I capi di lingerie sono a stretto contatto con la pelle, soprattutto per quanto riguarda le aree maggiormente delicate e intime. Per questa ragione, quando si tratta di scegliere questi capi non bisogna soltanto puntare al gusto estetico, ma anche ad altri fattori come la comodità o la sostenibilità considerando che si portano per tutto il giorno.

I materiali, i tessuti sono una parte importante quando si tratta di questo capo. Sarebbe meglio evitare un tessuto come il nylon o le fibre in quanto causano irritazioni e arrossamenti. Si consiglia di prediligere i tessuti come il cotone indicato anche per chi pratica attività sportiva dal momento che assorbe il sudore permettendo di sentirsi a proprio agio.

La taglia è un altro fattore importante quando si tratta di lingerie anche perché deve essere comoda e calzare perfettamente. Per questa ragione, quando si ordina un capo come il reggiseno o le mutandine, magari online, è bene puntare decisamente alla tabella delle taglie in modo da capire se possa andare bene per il proprio corpo.

Per quanto riguarda le tonalità, il nero, il bianco, il nude ma anche il rosa carne sono considerati adatti da indossare anche per occasioni speciali. Oltre ai classici reggiseno e slip, non bisogna dimenticare la canotta a maniche corte o con scollo profondo oppure la classica maglia della salute magari a mezze maniche o dalla manica lunga.

Lingerie: i brand

Sono davvero tanti i brand che si conoscono e presenti in commercio riguardanti il mondo della lingerie. Sono brand indicati per tutti i giorni o anche per occasioni speciali. Alcuni sono dei veri e propri modelli di tendenza come Triumph o Intimissimi, solo per citarne alcuni mentre altri risultano meno conosciuti ma comunque di qualità.

Alcuni marchi e modelli risultano essere particolarmente glamour ma anche sensuali magari nel colore rosso fiammante da indossare a San Valentino o durante le festività natalizie oppure per altre occasioni speciali. Un brand come Intimissimi punta a capi da indossare tutti i giorni con pizzi e trasparenze o con un effetto vedo non vedo.

Ci sono poi dei marchi di lingerie che puntano a reggiseni in pizzo oppure a bralette e a slip nel modello brasiliano, quindi molto sgambato. Non mancano poi i body in pizzo nei colori del nero e del lampone da indossare sotto un blazer. Si punta anche a baby doll con pizzi, ricami e molti contrasti sempre per attirare l’attenzione.

Alcuni marchi si contraddistinguono per dei capi intimi di pregio soprattutto per il tessuto. Ecco che si trovano dei body o degli slip in raso o in seta per non dimenticare tutto quel settore che fa della provocazione il suo marchio di fabbrica. In tal caso, si trovano modelli molto provocanti e sensuali come la giarrettiera o la guepiere che sicuramente sono di tendenza.

Lingerie: capi Amazon

Sono capi disponibili su Amazon dove si trovano vari marchi e prezzi per ogni budget. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori capi di lingerie scelti tra i più convenienti e rinomati con una descrizione di ognuno.

1)Triumph Donna Triaction Energy

Un reggiseno della linea Energy del brand di Triumph che è come una seconda pelle. Dona il giusto sostegno sia nelle attività sportive ma anche indicato per tutti i giorni. Privo di ferretto, è traspirante e confortevole. Le spalline sono larghe e imbottite con fascia elastica sotto il seno per una maggiore comodità.

2)Jadea slip donna in cotone modal

Una confezione dai 6 ai 12 pezzi di slip in pizzo in un tessuto come il cotone nel colore nero e bianco. Di ottima qualità. Molto elegante e comodo.

3)NBBNYJ body donna maniche lunghe

Un body molto elegante e trasparente dalle maniche lunghe. Realizzato in poliestere e spandex da indossare con gonne, abiti, tute, ecc. In tessuto elasticizzato dal collo a lupetto. Un modello accogliente e alla moda.

Oltre ai classici capi anche la lingerie indicata per la sposa.