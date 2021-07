Non c’è cosa più bella che leggere in spiaggia sotto l’ombrellone mentre ci si abbronza godendosi i raggi del sole. I libri per la spiaggia sono di ogni genere ed è possibile scegliere tra tantissime novità e anche classici. Qui si trovano alcuni consigli su quali libri leggere.

Libri per la spiaggia

Durante l’anno, complice i vari impegni di tutti i giorni e le esigenze della casa, non sempre è possibile dedicarsi alla lettura. In vacanza, considerando anche il maggiore tempo a disposizione e i giorni di ferie, si può dedicarsi a questa passione tuffandosi in storie, avventure ed emozionandosi.

I libri per la spiaggia sono un piacevole divertimento e una occasione per conoscere tantissime cose ed esplorare il proprio bagaglio di conoscenze.

I generi sono diversi e ognuno può spaziare in modo da trovare la storia maggiormente adatta ai suoi gusti e a quello che si sente di leggere in quel particolare momento.

Inoltre, in estate, considerando il tempo a disposizione, è possibile dedicarsi anche a finire quel libro che, per una serie di impegni, non si è riusciti a portare a termine oppure cominciare una nuova avventura buttandosi in volumi corposi, come I fratelli Karamazov oppure Anna Karenina per chi vuole immergersi nelle atmosfere del freddo della Russia.

Con un libro in mano si può abbronzarsi, imparare qualcosa di interessante e allo stesso tempo anche passare il tempo a disposizione in modo istruttivo ed educativo.

Libri per la spiaggia: consigli

Solitamente sono in molti a pensare che le letture più leggere siano le preferite sotto l’ombrellone, ma non sempre è così. Gli appassionati di lettura non disdegnano di leggere anche dei thriller o storie drammatiche ed emozionanti. Non è mai facile scegliere i libri per spiaggia da leggere sotto l’ombrellone, ma qui ognuno può trovare consigli utili e suggerimenti.

Tra i suggerimenti dei libri per la spiaggia, vi sono romanzi di tutti i generi: dal giallo alle narrazioni letterarie, passando per i fantasy, l’avventura, ma anche i saggi, le biografie oppure le poesie arrivando anche alle graphic novel di ZeroCalcare o Leo Ortolani, solo per citarne alcuni.

Si trovano tantissimi libri da regalare e regalarsi, per lettori e lettrici di ogni età dai gusti diversi. Si possono trovare libri per sognare, divertirsi, imparare, scoprire, ma anche per viaggiare con la fantasia oppure riflettere sulle tematiche attuali, come i cambiamenti climatici e molto altro ancora in modo da avere una visione completa su quanto accade nel mondo. In questo settore, i libri di Greta Thunberg sul cambiamento climatico sono perfetti per capire come è possibile intervenire per migliorare l’ambiente.

Da L’inverno dei leoni di Stefania Auci, il secondo capitolo della saga dei Florio passando per La casa sull’argine di Daniela Raimondi oppure Mangia prega ama della Gilbert per viaggiare nei vari paesi sino ad arrivare ai thriller di Patterson o Carrisi oppure i grandi classici di Pavese, Calvino o ancora la Morante. I thriller sono dei grandi autori italiani, come Simoni, Carrisi passando anche per Patterson, Cussler oppure la Lackberg per chi ama i racconti degli ambienti nordici.

Libri per la spiaggia Amazon

Per chi sta pensando a quali romanzi o saggi portare sotto l’ombrellone, sul sito di Amazon si trovano diverse promozioni e offerte da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare delle informazioni. La classifica qui sotto propone i tre migliori libri per la spiaggia con una descrizione tra quelli più letti e regalati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Yoga, Emmanuel Carrère

Un libro in cui lo scrittore racconta una pagina importante della sua vita, ovvero la lotta contro un demone come la melanconia. Un libro sullo yoga, su questa tecnica di meditazione, su come si pratica, ma anche di altri aspetti della vita che racconta nel suo solito modo tra la fantasia e la parte vera e autobiografica.

2)Mangia, prega, ama, Elizabeth Gilbert

Una storia che si svolge in tre paesi diversi: Italia dove la protagonista impara l’arte del piacere, India in cui si dedica alla meditazione e alla pace interiore, infine Indonesia in cui ha modo di tornare a sorridere e innamorarsi nuovamente. Una storia in cui ognuno può identificarsi e scoprirsi. Da questo libro è stato tratto il film con Julia Roberts.

3)La storia, Elsa Morante

Un grande classico di Elsa Morante in cui racconta le sue esperienze di vita dentro la storia durante e dopo la seconda guerra mondiale. Un linguaggio comune e accessibile a tutti che permette di conoscere meglio questo periodo e le conseguenze che ne derivano. Un libro che è un classico, ma anche un capolavoro dalle grandi qualità.

Per chi è appassionato della serie del Commissario Ricciardi, sono tantissimi i libri per la spiaggia da leggere di questo genere.