Ormai tutto il mondo la conosce per il suo stile e la sua oggettiva eleganza: Letizia di Spagna è apparsa nuovamente in pubblico e ha sfoggiato un look recycle ispirato a un vecchio outfit della reale Kate Middleton. Il look non è sfuggito agli occhi più attenti, che hanno subito notato una notevole somiglianza con l’outfit proposto dalla reale inglese: vediamolo più nel dettaglio.

Letizia di Spagna: il look ispirato a Kate Middleton in versione rock

A quanto pare Letizia di Spagna in fatto di stile ha gli stessi gusti di Kate Middleton. La reale spagnola ha recentemente sfoggiato un outfit molto simile a quello della reale inglese, optando per i tipici colori di stagione, combinati tra loro in una versione un po’ più rock, ma pur sempre sofisticato.

Letizia di Spagna ha presenziato a una conferenza sulla violenza di genere, tenutasi a Palazzo della Zarzuela, a Madrid, e per l’occasione ha scelto di seguire ancora una volta il suo stile, riconfermandosi ancora una volta una vera regina di moda e di eleganza casual.

Ancora nel pieno della stagione invernale (anche se le temperature spesso portano confusione) la reale spagnola ha scelto di puntare tutto sui colori di stagione.

Molto simile a un look di Kate Middleton, quello di Letizia di Spagna è stato interpretato in una chiave decisamente più rock. La reale spagnola, infatti, ha scelto di indossare un paio di pantaloni in pelle rossa brandizzati Boss e un maglione della stessa tonalità e della stessa casa di moda.

Per completare il look Letizia di Spagna ha scelto di abbinare un paio di décolleté in tinta con l’outfit e una cintura molto sottile con fibbia silver in grado di sottolineare al meglio il punto vita.

Capelli tenuti sciolti leggermente ondulati pettinati dietro le orecchie, e un paio di orecchini in vista. Nel complesso l’outfit di Letizia di Spagna è impeccabile: semplice e raffinata, la reale spagnola ha dimostrato una certa attenzione verso la moda e verso il mondo della sostenibilità.

La scelta di sfoggiare un abbigliamento sostenibile e attento al “green” non è sicuramente passata inosservata e i fan, molto attenti a ogni dettaglio, hanno apprezzato la scelta della reale spagnola.

L’ispirazione a Kate Middleton non è tanto sulla scelta dei capi di abbigliamento, quanto piuttosto sulla scelta del colore. La reale inglese, infatti, pochi giorni prima, era uscita in pubblico sfoggiando un look total colore Magenta su cappotto e abito coordinato. Letizia di Spagna si è ispirata al colore di stagione (e dell’anno), ma ha deciso di puntare su una sfumatura più trendy e più rock rispetto alla collega inglese. Nonostante questo, però, ha dimostrato di essere una grande regina di stile e una grande protagonista di eleganza, seppure in una chiave più rock.

Semplice, raffinata e grintosa allo stesso tempo: Letizia di Spagna continua a stupire il pubblico che la segue, oltre che i riflettori che non vedono l’ora di immortarla in un nuovo outfit stiloso. Spesso e volentieri bastano pochi capi di abbigliamento semplici e lineari, basta una tendenza e un’interpretazione personale per ottenere un risultato perfetto.