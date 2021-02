“Le cose in comune” è un brano del 1995 tratto dall’album “Prima di essere un uomo” di Daniele Silvestri. Molto conosciuto e facilmente distinguibile per il fatto di essere fuori dalle righe e inusuale, viene interpretato da Francesca Michielin e Fedez sul palco del teatro Ariston nel festival del 2021, durante la serata dedicata alle cover dei grandi artisti.

Il testo

Le cose che abbiamo in comune sono 4850

Le conto da sempre, da quando mi hai detto

“Ma dai, pure tu sei degli anni ’60?”

Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi

Due orecchie ed un solo cervello

Soltanto lo sguardo non è proprio uguale

Perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello

Le cose che abbiamo in comune

Sono facilissime da individuare

Ci piace la musica ad alto volume

Fin quanto lo stereo la può sopportare

Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police

Mettiamo un CD prima di addormentarci

E al nostro risveglio deve essere lì

Perché quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu piangi

Quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu ridi

Le cose che abbiamo in comune

Sono così tante che quasi spaventa

Entrambi viviamo da più di vent’anni

Ed entrambi comunque da meno di trenta

Ci piace mangiare, dormire, viaggiare

Ballare, sorridere e fare l’amore

Lo vedi, son tante le cose in comune

Che a farne un elenco ci voglio almeno tre ore, ma

Allora cos’è

Cosa ti serve ancora

A me è bastata un’ora

“Le cose che abbiamo in comune”

Ricordi, sei tu che prima l’hai detto

Dicevi, “Ma guarda, lo stesso locale

Le stesse patate, lo stesso brachetto”

E ad ogni domanda una nuova conferma

Un identico ritmo di vino e risate

E poi l’emozione di quel primo bacio

Le labbra precise, perfette, incollate

Abbracciarti, studiare il tuo corpo

Vedere che in viso eri già tutta rossa

E intanto scoprire stupito e commosso

Che avevi le mie stesse identiche ossa

Allora ti chiedo, non è sufficiente?

Cos’altro ti serve per essere certa

Con tutte le cose che abbiamo in comune

L’unione fra noi non sarebbe perfetta?

Quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu piangi

Quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu ridi, ma

Allora cos’è

Cosa ti serve ancora

A me è bastata un’ora

A me è bastata un’ora

Le cose che abbiamo in comune sono 4850

Le conto da sempre, da quando mi hai detto

“Ma dai, pure tu sei degli anni ’60?”

Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi

Due orecchie ed un solo cervello

Soltanto lo sguardo non è proprio uguale

Perché il mio è normale, ma il tuo

È troppo bello

Troppo bello

E vai

E vai

Quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu ridi

Troppo bello

“Le cose in comune”: il significato

La peculiarità di questo brano è che l’autore riesce a creare un connubio tra musica e parole: la sua melodia piacevole, coinvolgente – quasi simpatica -, diviene lo sfondo di un testo che, più che cantato, potremmo dire essere quasi “parlato” ma a un ritmo particolare. Ascoltando “Le cose in comune” o leggendone il testo, risulta piuttosto semplice comprenderne il significato.

L’autore, infatti, rivolgendosi alla persona da lui amata, elenca in maniera ironica tutte le caratteristiche da cui i due sono accomunati, concentrandosi in particolar modo su quelle più evidenti e indubbie, a partire dalla descrizione del corpo fino ad atteggiamenti e abitudini (“quando io dormo, tu dormi […]”) e gusti personali che li legano (“Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police”).

Analizzando più approfonditamente il testo nel suo significato, si riesce a comprendere come Silvestri, con questo brano, voglia comunicare che quando si ama una persona si è in grado di cogliere tutti quei tratti che ci rendono a lei vicini, anche i più prevedibili. Questo brano, inoltre, fa molto riflettere sull’importanza della condivisione, che permette circolazione di idee e partecipazione, elementi alla base di ogni rapporto.