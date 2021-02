Ancora giovanissima può vantare di aver ottenuto nella sua carriera già moltissimi successi e riconoscimenti. Sicuramente la vittoria del talent show XFactor all’età di soli 16 anni ha contribuito nel renderla oggi una delle cantanti più affermate del panorama musicale italiano, ma chi è Francesca Michielin?

Chi è la cantante Francesca Michielin

Francesca Michielin, nata nel 1995 a Bassano del Grappa (provincia di Vicenza), ha studiato musica fin da piccolissima. Dall’età di 9 anni, infatti, studia pianoforte e basso e a 12 anni inizia anche a cantare all’interno di alcuni cori della sua zona.

Il debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 2011, quando a soli 16 anni riesce a passare le selezioni per la quinta edizione del talent XFactor.

Sotto la guida della sua giudice Simona Ventura, Francesca vincerà il programma e da quel momento dedicherà ufficialmente la sua vita alla musica, grazie alla firma di un contratto con la casa discografica Sony Music.

Il suo primo album, “Distratto”, esce l’anno seguente all’esperienza di XFactor e l’omonimo singolo ottiene un disco di platino e il primo posto nella classifica delle canzoni italiane più ascoltate per diversi mesi.

Sempre nel 2012 Francesca sale per la prima volta sul palco dell’Ariston per duettare con Chiara Civello, in gara nella sezione “Artisti”.

Negli anni che seguono Francesca collabora con artisti del calibro di Elisa (per la composizione del suo secondo album), Fedez per i brani di grandissimo successo “Cigno Nero” nel 2013 e “Magnifico” nel 2014 e Carl Brave per il brano “Fotografia” nel 2018. Inoltre, nel corso della sua carriera la cantante si cimenta anche in spettacoli teatrali e in incisioni di colonne sonore per diversi film come “The Amazing Spiderman 2”, “Piuma” o il film di animazione “Ballerina”.

Dal 2017 Francesca inizia anche a scriversi autonomamente le canzoni, proprio come nel caso di “Vulcano”. Inoltre, gli album pubblicati negli anni della sua carriera sono moltissimi; l’ultimo risale al 2020 ed è chiamato “Feat (stato di natura)”, dove la cantante duetta in ognuna delle 11 tracce presenti con un’artista diverso.

L’esperienza al Festival di Sanremo

Oltre alla partecipazione come duettante avvenuta nel 2012, agli albori della sua carriera, Francesca Michielin ha preso parte anche all’edizione del Festival di Sanremo del 2016 con il brano “Nessun grado di separazione”. Nella finale la cantante si classifica seconda dietro al gruppo Stadio, che rinuncia però alla partecipazione agli Eurovision (ottenuta per regola con la vittoria al festival) e cede quell’esperienza a Francesca.

In occasione della 71° edizione del festival, in onda dal 2 al 6 Marzo 2021, Francesca parteciperà nuovamente al Festival della canzone italiana in coppia con l’ormai amico e compagno di hit Fedez, con il brano “Chiamami per nome”.