Lavanda: le proprietà e gli usi di questa pianta

La lavanda è impiegata in creme, profumi e lozioni, ma anche in articoli per il benessere della pelle e dei capelli.

In natura ci sono erbe e piante, ma anche fiori che sicuramente possono fornire proprietà importanti e benefiche. Una di queste è la lavanda, apprezzata per il suo profumo, che è impiegata nell’uso di tanti prodotti per il benessere del corpo, della pelle e dei capelli. Scopriamo i benefici e gli usi e come ordinarla.

Lavanda

Si collega subito questa pianta o fiore ai campi del sud della Francia, della Provenza, in particolar modo che richiamano un profumo meraviglioso. In realtà, la lavanda non è solo una pianta molto apprezzata e amata per la sua bellezza, quindi il lato estetico, ma anche per tutta una serie di usi e di proprietà che la contraddistinguono.

Una pianta officinale e aromatica che cresce lungo il bacino del Mar Mediterraneo e che apporta numerosi benefici. Da questa pianta, si estrae infatti un olio che è molto utile e apprezzato per le sue proprietà e gli usi in ambito cosmetico. Non è un caso che dalla lavanda si facciano creme, profumi e tante lozioni per il benessere della pelle.

Prende il nome scientifico di Lavandula Angustifolia Miller, per via delle sue proprietà, la lavanda è usata e apprezzata sin dai tempi antichi. Ha proprietà benefiche, al punto che è usata come rimedio anche contro i malanni di stagione, come la tosse o i sintomi influenzali oppure del raffreddore. Funge da antibiotico naturale grazie alle sue proprietà antinfiammatorie.

L’olio di questa pianta officinale è particolarmente usato anche per favorire il riposo notturno e stimolare così la concentrazione. Infatti sono diverse anche le candele e i profumi a base di lavanda che permettono di diffondere questo aroma nell’ambiente per una sensazione maggiormente rilassante.

Lavanda: usi cosmetici

Dalla pianta della lavanda, come già detto, si estrae un olio che è molto importante per le sue proprietà e benefici. L’olio è usato anche come tonico rinfrescante e ha proprietà equilibranti. Inoltre, è molto utile anche per la chioma. Innanzitutto, è un olio da diluire e non da usare puro. Bisogna massaggiarlo sui capelli per stimolarne la ricrescita e combattere la caduta.

Non bisogna mai usarlo in forma pura, ma sempre diluirlo, soprattutto se a contatto con la pelle in quanto può causare reazioni fastidiose. In ogni caso, considerando le proprietà antimicrobiche, è possibile usarlo per combattere i problemi della pelle come gli eczemi, l’acne e la dermatite dal momento che aiuta ad attenuare i rossori.

L’olio di lavanda è poi considerato un prodotto antirughe dal momento che contiene elementi antiossidanti che contrastano la possibile formazione delle linee di espressione. In caso di utilizzo sulla pelle, è bene diluirlo oppure applicarlo sotto forma di crema oppure insieme a un altro olio come quello di mandorle.

Si può usare per la pelle grassa o mista in modo da detergere il viso al mattino e alla sera come tonico. Combatte e contrasta la formazione delle macchie scure che possono essere dovute sia a una esposizione eccessiva al sole, senza protezione o anche al fattore dell’età. Per i capelli si rivela efficace poiché attenua la forfora e poi si diluisce nello shampoo o balsamo per ottenere ottimi risultati.

Lavanda: offerte dei prodotti

Il noto e-commerce propone diversi prodotti con offerte e promozioni da non perdere. Bisogna soltanto cliccare sulla foto per visualizzare tutte le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori articoli, tra creme e oli, a base di lavanda scelti dalle consumatrici tra i più amati e voluti.

1)Phatoil olio essenziale di lavanda

Una confezione da 100 ml indicata sia per aromaterapia, quindi in candele o diffusori. Si può anche aggiungere al balsamo, shampoo od olio per le labbra per ottenere benefici, non solo per i capelli, ma anche per la pelle. Ha proprietà rilassanti ed è ottimo anche come idea regalo se si ama questa fragranza.

2)Erboristeria Magentina pomata

Una confezione da 100 ml di crema a base di lavanda e di calendula per uso adulto. Un prodotto di origine italiana da applicare sulla zona interessata massaggiando fino a completo assorbimento. Un prodotto che dona sollievo alla pelle in caso di disagi cutanei. Ha proprietà lenitive e rinfrescanti per la cute.

3)Lamare candela aromaterapia

Una candela a base di lavanda della Provenza che trasmette sensazione di calma e benessere per la mente e il corpo. Adatta anche profumare l’ambiente o conciliare il sonno. Ha una lunga durata in modo da godersi il profumo di questa pianta per diverso tempo.

Oltre ai benefici per la pelle, ecco come realizzare dei sacchetti profumati a base di lavanda.

