Un nuovo capitolo per il British Fashion Council

Il British Fashion Council (BFC) ha recentemente annunciato la nomina di Laura Weir come nuovo CEO, un passo significativo per l’industria della moda britannica. Weir, attuale executive creative director di Selfridges, subentra a Caroline Rush, che ha guidato l’organizzazione per oltre 15 anni. La transizione avverrà nel giugno 2025, permettendo un passaggio di consegne fluido e ben organizzato.

Un leader con esperienza internazionale

Laura Weir è riconosciuta come una figura di spicco nel panorama della moda globale. La sua carriera è caratterizzata da una profonda conoscenza degli stilisti britannici e da un’esperienza consolidata nel settore retail e editoriale. “Sono onorata di guidare il prossimo capitolo del BFC in un momento cruciale per la moda britannica”, ha dichiarato Weir, esprimendo il suo entusiasmo per il nuovo incarico.

Impegno per la sostenibilità e l’inclusione

Nel suo nuovo ruolo, Weir si concentrerà sul sostegno agli stilisti emergenti e affermati, promuovendo la diversità e l’ingegnosità che caratterizzano la moda britannica. “Il BFC continuerà a rafforzare la presenza internazionale del settore, affrontando sfide cruciali come la responsabilità ambientale”, ha aggiunto. La manager ha sottolineato l’importanza di collaborare con l’industria e il governo per garantire un futuro sostenibile e inclusivo per la moda nel Regno Unito.

Rafforzare la creatività e l’innovazione

Il BFC, fondato nel 1983, è noto per la sua organizzazione della Settimana della Moda di Londra, una delle principali piattaforme per la moda a livello mondiale. Con la leadership di Weir, l’organizzazione mira a implementare programmi innovativi che liberino e innalzino il talento creativo. “È un privilegio sostenere la diversità e l’ingegnosità che definiscono la moda britannica”, ha concluso Weir, promettendo di ispirare le generazioni future attraverso una missione condivisa.