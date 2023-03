Un Buon Inizio come speranza, ma anche come coraggio di riprendere a vivere: il nuovo brano di Laura Pausini trasuda emozione

La super cantante romagnola Laura Pausini è tornata alla riscossa con un nuovo singolo. Il titolo è Un Buon Inizio, canzone ricca di emozioni e di intensa verità.

Un Buon Inizio: il testo della canzone di Laura Pausini

Tu lo sai dove va la vita senza il coraggio

rimane vera a metà come una statua di ghiaccio

scomparirà pian piano quello

che ho passato come dediche

a mano sopra un libro usato

bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio

le cicatrici servono a volare meglio

Quando ci metto l’anima

e poi mi perdo d’animo

e il mondo che crolla

ma la mia testa dura no

Cade il sorriso dalle labbra

come un bicchiere che si rompe sul pavimento

ci son parole come bombe

che brucian dentro

ma non le ascolterò

Non lascio vincere la rabbia

e cresce come una foresta

il mio cambiamento

scambio quello che temevo

per ciò che sento

e non è molto ma almeno

è un buon inizio

In mezzo a questo rumore

e tra un milione di strade

cerco un futuro migliore

mi fermo e provo a brillare

e chi mi guarda mentre ballo sola un lento

non sa mai com’è bello darsi il proprio tempo

è il brivido che provo sopra il precipizio

la fine di una gara prima del giudizio

Quando ci metto l’anima

e poi mi perdo d’animo

e il mondo che crolla

ma la mia testa dura no

Cade il sorriso dalle labbra

come un bicchiere che si rompe sul pavimento

ci son parole come bombe

che brucian dentro

ma non le ascolterò

Non lascio vincere la rabbia

e cresce come una foresta

il mio cambiamento

scambio quello che temevo

per ciò che sento

e non è molto ma almeno

è un buon inizio

Cosa si è rotto in me

cosa mi ha fatto tremare forte

è la paura che trasforma a volte

l’insicurezza in libertà

bastasse un treno per scappare, scappare via

bastasse un trucco per coprire tutta l’apatia

bastasse un buon inizio per la mia malinconia

Cade il sorriso dalle labbra

come un bicchiere che si rompe sul pavimento

ci son parole come bombe

che brucian dentro

ma non le ascolterò

(ma non le ascolterò)

Non lascio vincere la rabbia

e cresce come una foresta

(per ciò che sento)

almeno

è un buon inizio

Il significato di Un Buon Inizio

È stata la stessa cantante a volere condividere sui propri social network il pensiero dietro la creazione del nuovo brano. Un Buon Inizio parla dunque della grande importanza di avere il coraggio di affrontare gli ostacoli della vita e di non arrendersi mai di fronte a essi, nonostante a volte sia difficile. Laura Pausini attraverso il nuovo brano cerca di riflettere anche su tutte quelle cicatrici che in quanto esseri umani abbiamo ma che ci fanno enormemente crescere, così come la paura, altro elemento spesso presente all’interno delle nostre vite. Un messaggio forte e chiaro, che urla anche alla speranza di un futuro nuovo e, senza dubbio, migliore. A piccoli passi, dice Pausini, si può ricominciare a vivere e a sognare, di nuovo.