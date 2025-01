Un weekend di moda a Parigi

La Paris Fashion Week Uomo per l’Autunno Inverno 2025/2026 si è conclusa con un evento straordinario, La Croisière, la sfilata di Jacquemus che ha catturato l’attenzione di appassionati e celebrità. Questo appuntamento annuale non è solo una vetrina per le nuove collezioni, ma anche un’occasione per celebrare la bellezza e il talento di icone della moda e dello spettacolo. Durante il weekend di gennaio, l’appartamento progettato dall’architetto Auguste Perret nel 1932, con vista sulla Tour Eiffel, ha ospitato volti noti del panorama internazionale.

Le star sul parterre

Tra le personalità presenti, spiccavano Carla Bruni e Pamela Anderson, entrambe 57enni, che hanno attirato l’attenzione con i loro look distintivi. Bruni, con i suoi capelli castani e un abito elegante, ha esibito uno stile sofisticato, mentre Anderson ha scelto un chemisier bianco oversize, abbracciando la filosofia del no-makeup. Questo approccio audace ha dimostrato che la bellezza naturale può essere celebrata a qualsiasi età, sfidando le convenzioni di un’industria spesso dominata dal trucco e dall’artificio.

Il messaggio della bellezza naturale

La presenza di Pamela Anderson alla sfilata di Jacquemus ha rappresentato un forte messaggio di autenticità. Con il suo viso acqua e sapone, ha dimostrato che la bellezza non ha bisogno di filtri. La sua scelta di non indossare trucco ha suscitato ammirazione e ha incoraggiato molte donne a sentirsi a proprio agio nella propria pelle. In un mondo in cui le aspettative di bellezza sono spesso irrealistiche, la sua apparizione è stata un atto di coraggio e una celebrazione della bellezza autentica.

Il fascino delle icone di stile

Carla Bruni, d’altra parte, ha incantato il pubblico con il suo look impeccabile e la sua grazia innata. I suoi capelli lunghi e lucenti, abbinati a un abito nero elegante, hanno esaltato la sua figura e il suo fascino senza tempo. La sua presenza accanto a Pamela Anderson ha creato un contrasto affascinante, dimostrando che la moda può essere un’espressione di personalità e stile unico. Entrambe le donne hanno aperto le danze del fashion month, portando con sé un messaggio di empowerment e bellezza che trascende le generazioni.