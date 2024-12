Un viaggio nell’incanto dei balli mascherati

La collezione di make-up Dior Holiday 2024 è un vero e proprio tributo alla magia dei balli mascherati, un tema che evoca atmosfere sfarzose e momenti di pura eleganza. Con un packaging dorato e dettagli unici creati dall’artista Pietro Ruffo, questa linea esclusiva offre una selezione di rossetti, palette occhi e prodotti per il viso, perfetti per chi desidera brillare durante le festività. Ogni prodotto è pensato per esaltare la bellezza femminile, rendendo ogni look sofisticato e indimenticabile.

Colori e texture per ogni occasione

La Maison Dior, sotto la direzione artistica di Peter Philips, ha saputo reinterpretare il mistero e la magia delle feste in costume, creando tonalità sontuose e texture preziose. La collezione include il Rouge Dior Forever Liquid, che si presenta in dieci tonalità scintillanti, tra cui l’iconica nuance naturale 100 Dreams e il carismatico viola 893 Masquerade. Ogni rossetto è arricchito da pigmenti brillanti che donano un effetto luminoso e duraturo, perfetto per le serate festive.

Palette occhi e trucco viso per un look impeccabile

Non solo labbra, ma anche occhi protagonisti con le nuove palette Diorshow 5 Couleurs, disponibili in due varianti in edizione limitata. La prima, 643 Golden Masquerade, evoca i toni caldi dell’oro e del bordeaux, mentre la seconda, 863 Soir de Bal, si concentra su tonalità fredde come il rosa perla e l’argento. Per completare il trucco occhi, il Diorshow Stylo offre una formula waterproof in tonalità brillanti, perfette per un look che cattura l’attenzione.

Per un make-up viso luminoso, il Forever Cushion Grand Bal garantisce una copertura modulabile con un finish naturale, mentre la polvere illuminante Dior Forever Couture Luminizer si presenta in due nuove tonalità festive, pronte a donare un tocco di luce al viso. Infine, il Dior Vernis rinnova la manicure con un tappo dorato e una formula arricchita da estratti naturali, per unghie sempre impeccabili.

La collezione Dior Holiday 2024 non è solo un insieme di prodotti di bellezza, ma un vero e proprio viaggio nell’eleganza e nella magia di epoche passate, reinterpretate con un tocco moderno. Ogni articolo è concepito per esaltare la bellezza e la raffinatezza, rendendo ogni look speciale e unico.