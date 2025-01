Scopri come la frangia laterale sta tornando in auge e come portarla al meglio.

Il fascino della frangia laterale

La frangia laterale è un’acconciatura che ha saputo conquistare il cuore di molte donne nel corso degli anni. Questo taglio, che si distingue per la sua versatilità e il suo fascino senza tempo, è perfetto per valorizzare i lineamenti del viso. Con l’arrivo del 2025, la frangia laterale sta vivendo una vera e propria rinascita, grazie alla nostalgia per gli Anni 2000 e alla voglia di reinterpretare i classici della moda. Ma cosa rende questa frangia così speciale?

Un tuffo nel passato: le origini della frangia laterale

Le radici della frangia laterale affondano nei decenni passati, quando icone del cinema come Brigitte Bardot la sfoggiavano con onde morbide e lunghezze scalate. Negli Anni 2000, questo look è diventato un simbolo di eleganza e glamour, grazie a pop star come Britney Spears e Christina Aguilera. La frangia laterale, caratterizzata da ciocche morbide che incorniciano il viso, ha rappresentato un mix perfetto di praticità e stile, permettendo a chiunque di cambiare look senza stravolgere completamente la propria immagine.

Come portare la frangia laterale nel 2025

Oggi, la frangia laterale torna in una nuova veste, più leggera e sfilata, spesso abbinata a tagli shag o long bob per un effetto messy-chic. L’effetto nostalgico degli Anni 2000 ha conquistato le passerelle e i social media, spingendo hairstylist e influencer a reinterpretare questo classico. Per ottenere uno styling impeccabile, è fondamentale seguire alcuni consigli pratici. Gli esperti consigliano di utilizzare una spazzola a paddle per un effetto liscio, mentre per chi desidera volume, una spazzola tonda è l’ideale. Asciugare la frangia per il 90% prima di passare l’asciugacapelli è un trucco fondamentale per evitare l’effetto crespo.

Il trend della frangia laterale sui social media

Su piattaforme come TikTok, il trend della frangia laterale è esploso, con tutorial che mostrano come questo taglio possa esaltare i lineamenti del viso. Con l’arrivo del 2025, la frangia laterale è destinata a dominare i saloni di bellezza, grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse forme del viso e stili personali. Che tu stia cercando un look elegante o casual, la frangia laterale è la scelta perfetta per iniziare il nuovo anno con stile.