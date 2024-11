Un accessorio iconico per un evento esclusivo

Kim Kardashian ha fatto nuovamente parlare di sé, indossando un gioiello che ha segnato la storia della moda: la Croce Attallah, un ciondolo che apparteneva a Lady Diana. Questo accessorio, acquistato all’asta nel 2023 per la cifra record di 197.453 dollari, ha catturato l’attenzione durante il LACMA Art + Film Gala 2024 di Los Angeles. La scelta di Kim di indossare un pezzo così significativo non è solo una dichiarazione di stile, ma anche un omaggio alla principessa del popolo, simbolo di eleganza e impegno sociale.

Un look audace e provocante

Per mettere in risalto la croce, Kim ha optato per un lungo abito bianco di Gucci, caratterizzato da una scollatura profonda che lasciava spazio al gioiello. La combinazione di colori e il design dell’abito hanno esaltato la bellezza della collana, creando un effetto visivo straordinario. Non solo la croce, ma anche un girocollo di perle Bulgari ha completato il look, dimostrando la maestria di Kim nel mixare elementi di alta moda. La scelta di un cappotto color avorio in stile mantello ha aggiunto un tocco di sofisticatezza, mentre l’acconciatura vintage ha richiamato l’eleganza di epoche passate.

Il significato dietro il gioiello

La Croce Attallah non è solo un gioiello di lusso, ma porta con sé una storia affascinante. Indossata da Lady Diana durante un evento di beneficenza nel 1987, la collana è diventata un simbolo di impegno sociale. Diana, con la sua eleganza e il suo carisma, ha utilizzato la moda come strumento per attirare l’attenzione su cause importanti. Kim Kardashian, nota per la sua passione per la moda e il collezionismo di oggetti iconici, ha scelto di continuare questa tradizione, portando alla ribalta un pezzo di storia che rappresenta non solo bellezza, ma anche un messaggio di solidarietà.

Un’eredità che continua

La decisione di Kim di indossare la Croce Attallah ha riacceso il dibattito sull’eredità di Lady Diana e sul suo impatto nel mondo della moda. Mentre alcuni la vedono come un’appropriazione, altri la considerano un tributo. In un’epoca in cui la moda è spesso vista come superficiale, Kim riesce a dare un significato profondo ai suoi look, dimostrando che ogni accessorio può raccontare una storia. La sua collezione di gioielli storici, che include anche pezzi appartenuti a Elizabeth Taylor, la posiziona come una custode della moda e della cultura pop.